Gondolkodj előre, mielőtt utazol: így köthetsz egyszerűen utasbiztosítást

Ma már nem kérdés, hogy a külföldre utazók biztosítási védelmét egy jól megválasztott utasbiztosítás garantálhatja leginkább. A magyarországi biztosítási szektor adatai azt mutatják, hogy az öngondoskodás e formája évről évre népszerűbb honfitársaink körében: 2018-ban a MABISZ tagbiztosítók éves díjbevétele 25%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Fontos, hogy tisztában legyünk az utasbiztosítás nyújtotta fedezetekkel, mert még mindig sok a tévhit ezen a téren. Ugyanakkor az is tény, hogy az élet néha úgy hozza, hogy az általános, gyakran előforduló károkon túl a biztosítók egészen különleges esetekben is szolgáltatást tudnak nyújtani ügyfeleik számára.

Az utasbiztosítás az egyik legérthetőbb és legegyszerűbben megköthető biztosítási termék. Napi alapdíja pár száz forinttól legfeljebb 1000 - 1200 forintig terjed. Az elmúlt évtizedben egy széles körű termékpaletta fejlődött ki a különféle utazási módok, sporttevékenység, külföldi aktivitás vagy épp úti célok kapcsán, melyekhez egyedi kiegészítők (például autó asszisztencia, útlemondás védelem) válaszhatóak.

A nyári szezon közeledtével érdemes tisztázni az utasbiztosítás néhány alapvető vonását, mert még mindig sok félreértés adódik az elvárt és a nyújtott szolgáltatás kapcsán:

Ilyen például az a tény, hogy ez a biztosítási forma jellemzően nem összegbiztosítás, vagyis a biztosított a káresemény kapcsán nem meghatározott összeget kap kézhez, hanem a felmerült költségeket téríti a biztosító.

Kiemelendő, hogy betegség esetén az utasbiztosítás főképp a sürgősségi ellátásokra nyújt térítést, vagyis halasztható műtétek, beavatkozások nem minősülnek káreseménynek.

Ha biztosítást választunk, ellenőrizzük a poggyászunkra vonatkozó maximális limitet, és ezen belül a tárgyankénti összeghatárokat is, hiszen ezek alapján kaphatunk kárpótlást. Jó tudni, hogy az utasbiztosításhoz igényelhető autó asszisztencia csomag általában nem azonos egy casco jellegű védelemmel, vagyis például a karambolban sérült gépjármű külföldi vagy hazai javíttatása, teljes körű szervízelése nem végezhető el ennek terhére – ellenben a Magyarországra történő hazaszállításnál jó hasznát vehetjük. A biztosítók - főképp a nyári szezonban - a különféle károk sokféle típusával találkoznak, medúzacsípéstől a kontinenseken átívelő hazaszállításig.

A segítségnyújtást igénylők átlag életkora 37 év volt, a nemek aránya körülbelül azonos. A károsultak 20%-a 18 év alatti, 53% a 18 és 45 közti korosztályhoz tartozott. A legtöbb káresemény Horvátországban történt, majd Görögország és Olaszország említhető. A segítségnyújtás oka leggyakrabban betegség, ezt követi a jármű műszaki mentése, a baleset és- poggyászkár. Járművel kapcsolatos probléma és a baleset jellegű káresemény leginkább Horvátországban történik, míg Görögországban főképp a gyomorrontás jellegű megbetegedések aránya magas.

- állapította meg Szabó Tamás, a biztosító utas üzletágának vezetője a tavalyi év júliusának telefonos kárbejelentéseit elemezve.

Kitért arra is, hogy a balesetet szenvedő ügyfeleink mintegy 30%-a strandon vagy vízben, kagylótól, medúzától szerezte sérülését. Emellett főképp a rovarcsípés és allergia, a ficam, a rándulás és a végtagtörések keserítik meg a magyar utazók életét. Emellett nyáron gyakori medúzacsípés jellegű sérüléseknél átlagosan 50 000 Ft-ot, a strandsérülések esetén (lábujj, fej, kéz rándulása, törése) átlagosan 45 000 Ft-ot térít a biztosító az ellátást nyújtó szolgáltatónak. Gyomorrontás, hányás, hasmenés kapcsán az ügyfeleink átlagosan 36 000 Ft értékben kaptak ellátást.

A cég tapasztalatai azt mutatják, hogy az átlagos káreseményeken túl sokszor különleges helyzetben is helyt kell állnia az utasbiztosítóknak. Dél-Amerikában ügyfelünket ormányos medve, Indonéziában majom támadta meg. Vitorlás hajóval utazó biztosítottainkat egy atlanti-óceáni sziget kikötőjében kalóztámadás érte, mely során értékeiket vitték el. A bérelt autó ellopása miatt alapvetően a bérbeadó feje főhet, de a benne lévő poggyászok kapcsán a mi utasainkat is kárpótolni kellett. Megesett, hogy egy véletlenül leejtett értékes porcelán miatt követelt a szállásadó kárpótlást, a biztosítás ezt is rendezte. Segítettünk egy nehéz helyzetbe került családon is, ahol a jogosítvánnyal rendelkező családtag kőbe rúgott, és begipszelt lábbal nem tudott hazavezetni, de előfordult már, hogy vízi járműben okozott kár okán nyújtottunk jogsegélyt a görög szigetvilágban.