Emberéletet követelt a strandolás szombaton: belefulladt egy férfi a Lupa-tóba

Az esetet a Szentendrei Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Az ügyben idegenkezűség gyanúja nem merült fel

- közölte a portál megkeresésére a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Az eset további részleteiről feltehetően a vizsgálatra való tekintettel nem adtak információt a rendőrök. Azt, hogy a baleset a Lupa Beach területén történt, a hatóság nem cáfolta. A lapot tájékoztató olvasó szerint az is előfordulhat, hogy a vízmélység nem is akkora volt a kijelölt helyen, mint amelyről a bányatavon strandolókat tájékoztatták.

Az eset után megérkezett a Lupa közleménye is: Valóban történt egy baleset, amiért a Lupa üzemelteteői részvétüket fejezik ki a családnak. Szombaton kora délután megkeresték a vízimentőket, hogy egy idősebb, 70 év feletti urat nem találnak, segítsenek a megkeresésben. Miután sem a strandolók, sem a családtagok nem észlelték, hogy valaki a vízben bajba került volna és a vízimentők sem észleltek hasonló esetet, a vízimentők az egyik családtaggal végigjárták az Öböl partszakaszát, benéztek minden épületbe, keresvén az eltűntet. Közben egy újabb információ érkezett arról, hogy megkerült a keresett úr, amit a vízimentő kolléga be is jelentett a belső rádióhálózaton. Majd később újra értesítették a vízimentősöket, hogy mégsincs meg a keresett személy. Ezután már motorcsónakkal pásztáztak egy nagyobb partszakaszt, hisz’ közben felmerült, hogy az Öböl Strandról elgyalogolt a keresett férfi. Miután azonban a parton nem találták, riasztották a tűzoltó búvárokat, akik a vízben később megtalálták a férfit.

Ahogy a portál írta, késő délután az elhunyt férfi családja is megszólalt az ügyben. Kiderült az is, hogy az elhunyt chilei férfi Magyarországon élő fiához érkezett látogatóba - együtt érkeztek a strandra is.

Édesapám délután fél kettőkor szólt, hogy átúszik a tó túlsó partjára az unokájához. 74 éves volt, de egészséges volt és kifejezetten jó úszónak számított. Ezt követően, negyed órával később viszont az unoka egyedül tért vissza a családhoz. Azt mondta, nem is találkozott vele és végig azt hitte, hogy az édesapám velünk van.

mondta az Indexnek a férfi fia. Kitért arra is, hogy néhány percig egyedül keresték az édesapját, ezt követően szóltak a vízimentőknek is. A család nem értette a helyzetet, hogy a szakemberek csaknem egy óráig kizárólag a parton kutattak az eltűnt rokonuk után.

Többször is mondtuk, hogy édesapám bement a vízbe, sőt meg is mutattuk, melyik részen indult el, de nagyon sokáig csak a parton keresték. Majdnem egy óra telt el, mire egy csónakkal a vízpart közelében is elkezdték átnézni a vizet, a tó közepén viszont egyáltalán nem kutattak utána.

- magyarázta az elhunyt fia. Végül a 74 éves férfi testét a tűzoltó búvárok hozták fel a vízből, ezután több mint fél óráig küzdöttek az életéért a kiérkező mentők. Az elhunyt férfi fia kiemelte azt is, hogy a Lupa-tó körül csupán azt jelzik, hogy "mélyvíz", azt viszont nem, hogy a fürdőzőknek helyenként hétméteres mélységgel kell számolniuk.