Malaca volt a lakosoknak: újabb állat bukkant fel Salgótarjánban

A portál korábban már készített egy kisebb összeállítást, amelyben felsorolták a városban megforduló állatokról készült videókat és fotókat. Ezeken jól látszott, hogy az állatok, a salgótarjáni Szerpentin úton, a Vásártéren és a Gagarin Általános Iskola melletti parkban is felbukkantak már. Korábban pedig mi is írtunk arról a példányról, ami az Alkotmány úton vágtázott végig. A most készült fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.