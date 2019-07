Tárgyalnak az M1-es bővítése kapcsán: zajárnyékoló épülhet a tatabányai szakaszon

A portál szerint az M1-es autópálya tatabányai szakaszának bővítésével kapcsolatban a beruházásért felelős Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársai közmeghallgatást tartottak. A megbeszélés során a szakemberek ismertették az előzményeket, beszéltek a tervezési és engedélyezési folyamatokról de kitértek a hatásvizsgálatra és annak eredményeire is.

A szakemberek megvizsgálták az autópálya 2×3 sávos bővítésének földtani, felszín alatti és feletti, zaj és rezgésvédelmi, valamint levegőtisztaságra gyakorolt hatásait. Külön felmérték az élővilágra és természetre, az épített környezetre gyakorolt következményeit is.

A szakemberek külön kiemelték azt is, hogy a zajvizsgálatok során az M0-s és Tatabánya között több mérést is végeztek. Ennek alapján úgy tervezik, hogy a lakott területeken zajárnyékoló falat terveznek építeni. Ha minden rendben lezajlik a tárgyalások alatt, akkor 2021-ben megkezdődhet a beruházás, amely 2024-re be is fejeződhet.