Erre figyelj fürdőzés közben: életet menthetsz vele

Játékos feladatok, de annál komolyabb téma. A tavalyi évben megrendezett nagy sikerű UNIQA Vízimentők Program idén a révfülöpi és az alsóörsi strandokon várja az érdeklődőket július 19-től augusztus 17-ig, minden pénteken és szombaton, 15:00 és 18:00 óra között.

A hivatalos végzettséggel rendelkező vízimentők minden nap nyitástól zárásig teljesítenek szolgálatot szinte az összes balatoni fürdőhelyen. Emellett egyedülálló kitelepülésükön

informatív és játékos feladatokkal hívják fel a figyelmet a biztonságos vízparti nyaralásra és adnak gyakorlati tanácsokat a vízparti életmentéssel kapcsolatban.

A szakemberek tapasztalatai szerint egyre többen szeretnének segítséget nyújtani és egyre kevesebben tartanak attól, hogy vészhelyzetben valóban cselekedjenek, ezért idén is rengeteg érdeklődőre számítanak az UNIQA Vízimentők Programon. A strandolók a vízimentők vezetésével megismerkedhetnek a mentés rejtelmeivel, a különböző vízimentő kellékekkel, alapvető fogalmakkal és szabályokkal. Az elmélet mellett szituációs feladatok is lesznek vízben és a parton egyaránt: újraélesztés, ügyességi játékok, valamint vízimentő bemutatók is színesítik majd a péntek, szombat délutánokat.

Az ingyenes programon a gyerekek és felnőttek részvételére egyaránt számítanak a szervezők, a legügyesebbek pedig ajándékokat is kaphatnak bátorságukért.