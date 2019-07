Ismét razziába kezd a NAV: erre számíthatunk a Balaton környékén

Ahogy a portál írja, idén is folyamatos ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Balatonon, most hétfőn kezdték el a razziát a magyar tenger és környéke körül. Azt, hogy milyen fontos ellenőrzésekről van szó, jól mutatja, hogy az ország minden megyéjéből érkeztek ellenőrök a kijelölt helyszínekre.

Ahogy mindig, úgy most is elsősorban azokat a vendéglátóegységeket, ajándékboltokat, piaci árusokat és strandon működő kereskedőket ellenőrzik majd, amelyek kockázatosnak tűnnek. Hogy melyek ezek, azt az online pénztárgépek adatai alapján határozza meg a NAV. Ezekből az adatokból látszik például az is, ha valahol többször nem ütik be a gépbe a vásárlásokat. A mostani ellenőrzések során elsőkénz viszont azt nézik meg az adóhivatal munkatársai, hogy a kiszolgált vendég kapott-e nyugtát, vállalkozók esetén számlát. De az is fontos pont, hogy az egyes balatoni vállalkozások bejelentették-e dolgozóikat.

Az elmúlt évben tartott ellenőrzések adatai azt mutatták, hogy átlagosan minden negyedik balatoni vállalkozásnál találtak szabálytalanságot. A legtöbb esetben az volt a probléma, hogy az eladók nem adtak nyugtát, de az is gyakori volt, hogy nem voltak bejelentve a munkavállalók. Épp ezért idén ezt a két sarkalatos pontot mindenképp szem előtt fogják tartani.