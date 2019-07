5 luxus erdei kuckó itthon: itt rejtőzz el a hőség, tömeg elől

A nyár az utazások időszaka. Rengetegen indulnak útnak, hogy vízparton pihenjék ki a dolgos hétköznapokat vagy egyszerűen csak könnyebben elviseljék a melegebb napokat. Sokan egész évben spórolnak, vannak, akik a last minute akciókra csapnak le, de egy kiadós, több napos családi nyaralás még ilyenkor is húzós összegekbe kerülhet.

Azok, akik nem kifejezetten strandolós típusok, inkább az erdők felé veszik az irányt. Számukra is rengeteg lehetőség adott, viszont ebben a kategóriában is borsos áron kínálják a legmenőbb szállásokat. Azok az erdei faházak, ahol nem kell lemondanunk a kényelemről, sőt egyenesen luxuskörülményekkel várnak ránk, bizony egészen magas áron hirdetik szállásaikat.

Most összeszedtük azokat, ahol a természet lágy ölén kapcsolódhatsz ki úgy, hogy mindvégig komfortosan érezed magad. Ha te is inkább a zöld lombú, árnyékot adó fák alatt töltődnél fel, és az árak sem riasztanak el, akkor ezeket a helyeket neked találták ki. Lássuk!

ODU House - Verőce

A Dunakanyarban, egy csendes, eldugott környezetben találjuk meg, ráadásul 15 perc séta után máris a Duna-parton, vagy a falu központjában lehetünk. Hatalmas ablakok és pazar kilátás - ez jellemzi a verőcei házikót, amit akár egy kisebb családi nyaralás esetén akár 11 főre is kibérelhetünk. Felszereltség terén a házban két szeparált franciaágyas szoba található, a többi helységben kanapék és kiépített dobogók szolgálnak fekhelyül. A hatalmas melegben sem kell szenvednünk, hiszen a lakás légkondicionált, időtöltéshez tv és wifi is a rendelkezésünkre áll. Gyerekekkel érkező vendégek számára pedig külön gyerek felszerelést is tudnak biztosítani. A ház önellátó, jól felszerelt konyhája van. A házhoz hatalmas kert is tartozik, ahol kerti sütögetésre és főzésre is van lehetőség.

Árak tekintetében a következőre lehet számítani: Egy péntektől vasárnapig tartó hosszabb hétvége esetén két felnőttnek két éjszakára 128 021 Ft-ra jön ki a szállásköltség, ami magába foglalja a takarítási- és szolgáltatási díjat. Megnéztük a szállásfoglaló kalkulátoron azt is, ha két, 12 év alatti gyermekkel érkezünk, akkor nem kell többlet költségre számítanunk. A végösszeg ebben az esetben is 128 021 Ft.

A házirendet viszont érdemes figyelmesen átolvasni, hiszen az épületben tilos a dohányzás, de a kertben és a teraszon megengedett. Sajnos háziállatot sem lehet magunkkal vinni, és különböző hangtechnikai eszközöket sem. Ami még kiemelten fontos, hogy kauciót kell fizetni. Ha kárt okozunk a házban, akár 300000 Ft értékig nekünk kell állni a térítési költségeket. Amit még érdemes tudni, hogy a szállást ingyenes lemondhatjuk 48 órán át.

Montem Vendégház - Mátraszentistván

A Montem vendégház Magyarország legmagasabban fekvő településén, a Felső-Mátra természetvédelmi területén található, igazi hegyi hangulatot nyújtva mindazoknak, akik teljes kikapcsolódásra vágynak. Vendégház a mátraszentisváni sípályával szemben található. 7 db felső kategóriás szobával rendelkezik, saját ingyenes parkolóval. Minden szobához félpanziós szolgáltatás jár. A szállás különlegessége, hogy infra-, és finn szauna, valamint egy kültéri, fürdőzésre alkalmas dézsa is kialakításra került.

Szobák terén két típus közül választhatunk: Deluxe vagy Classic - ez az árban és a felszereltségben is megmutatkozik.

Deluxe szoba ára magába foglalja a reggelit és a vacsorát. A parkolást, a szauna és medence használatot de az idegenforgalmi adót nem! A szobához félpanzió, tágas belső tér, Wi-Fi, LED TV és csodás hegyvidéki panoráma tartozik. Két személyre számolva 75 600 Ft két éjszakára.

A Classic szoba ára magában foglalja a reggelit és a vacsorát. A parkolást, a szauna és medence használatot. Itt szintén nem tartalmazza az idegenforgalmi adót. Szintén félpanziós, Wi-Fi és LED TV szintén megtalálhatók a szobában, viszont valamennyivel kisebb a belső tér, mint a másik esetében, de a hegyvidéki panoráma itt is garantált. Két felnőttnek, két estére ez 71 600 Ft-ba kerül.

Nézzük, milyen házirend vonatkozik a vendégekre: A foglalás történhet telefonon vagy a vendégház weboldalán is. A visszaigazolás után előleget kell fizetni, amely átutalással lehetséges. Az előleg mértéke a szállásdíj 100 százaléka. Érdemes figyelni a lemondás feltételeinek szigorú szabályaira, amiről itt olvashatunk többet. A lefoglalt szálláshelyet a megadott maximális létszámmal lehet használni. A szállásdíj tartalmazza a víz, áram költséget, az ágynemű, törölköző, szauna, dézsa, használatot. Ide sem vihetünk háziállatot, viszont arra mindenképp térjünk ki a foglalás során, hogy felnőtt-barát lakást szeretnénk vagy családit. Ez azért fontos mert a vendégház kifejezetten ügyelt arra, hogy itt egy kicsit el tudjanak vonulni akár kettesben is a szülők pihenni. De legyen lehetőség arra is, hogy a családosok is együtt tudjanak tölteni néhány napot.

Vackorkert - Szalokmapuszta

A Mátra keleti lábánál fekvő szállás szó szerint a természet lágy ölén található. Ahogy az ajánlóban írják:

Az erdő szerelmesei itt vekker helyett madárdalra ébredhetnek, tévé helyett lélegzetelállító napnyugtát nézhetnek, zene helyett a tábortűznél sülő szalonna sercegését hallgathatják, a finom falatok mellett a tiszta levegőbe is beleharaphatnak, és reggeltől estig túrázhatnak a változatos növény- és állatvilágáról híres tájegységben.

A Vackorkert négy faháza jó választásnak bizonyulnak bárkinek, aki egyedül, párjával, családjával vagy kisebb társasággal szeretne kiszakadni a városi nyüzsgésből, ha kikapcsolódásra vágyik. A környék számtalan szabadidős programot kínál, mint például: kerékpározás, túrázás, kirándulás, gombászás, várlátogatás, horgászat, vadászat, gyógyfürdőzés.

Árakat tekintve kedvező feltételekkel dolgoznak:

1 fő esetén: 13 000 Ft/ éj + ifa (350 Ft/fő/éj 18 év és 70 év között)

2 fő esetén: 16 000 Ft/ éj + ifa (350 Ft/fő/éj 18 év és 70 év között)

3 fő esetén: 24 000 Ft/ éj + ifa (350 Ft/fő/éj 18 év és 70 év között)

4 fő esetén: 32 000 Ft/ éj + ifa (350 Ft/fő/éj 18 év és 70 év között)

Mivel a hely családbarát, így 3 éves korig a szállás ingyenes. Érdemes tudni, hogy egyes ünnepnapokon kiemelt árakat alkalmaznak. Ilyen például a Húsvét, Karácsony, Szilveszter, hosszú hétvégék és iskolai szünetek. A foglalásról azt érdemes tudni, hogy előleget kell fizetni, amely a szállásdíj 20 százaléka. Ha 10 nappal az érkezés előtt mondjuk le foglalást, úgy a foglalót a banki költségek levonásával visszautalják. Ha 10 napon belüli mondjuk le, akkor a foglalót nem térítik vissza, de a teljes összeget felhasználhatjuk a jövőben! Ha 1 nappal az érkezés előtt mondjuk le a szállásunkat, akkor a foglaló teljes összege a szállásadót illeti.

Erdei Kisház Noszvaj - Síkfőkút

Erdő közepén, tóparton találjuk Síkfőkúton a házikót, ami egy kicsit az amerikai filmekben látott erdei házakra emlékeztet minket. Ahogy a szállás oldalán olvashatjuk: skandináv, retro, industrial, alpesi faház, egy kis amerikai és német beütéssel. Hogy mi vár ránk itt, azt a frappáns bemutatkozó nagyon jól megfogalmazza:

Az ágyak kényelmesek, közép-kemény IKEÁ-s matracokkal. A szobák egy része hűvös és sötét, a többi világos, és akár a napfelkeltét is nézheted az ágyadból. A szobákban sok fogas és polc található, de ha egyszerre 4-5 eszközt kell töltened, az sem probléma. A 40″-os UltraHD-s televíziónkon az összes adót nézheted HD-ben. Igen, az HBO-t is. A Kisházban találsz társasjátékokat, könyveket, sportfelszereléseket, bringát. Mindennapozáshoz és kikapcsolódáshoz szükséges kellék is biztosított.

Árak terén a csillagos ég a határ. A földszinti apartman, 2-4 fő esetén 39 900 Ft/éj. Az emeleti MANZARD apartman + tetőtér, 4+2 fő esetén 49 900 Ft/éj. De akár az egész házat is kibérelhetjük, ahol maximum 10 fő fér el, 99 900 Ft/éj áron. Azt jó ha tudjuk, hogy az árak a HIFÁ-t nem tartalmazzák, ennek költsége 18 év felett 350 Ft/fő/éj. Az árban az ingyenes, korlátlan wellness is benne van.

A házirendre érdemes figyelni, mivel például tilos bulikat, rendezvényeket tartani és hangoskodni.

Kutyák, háziállatok viszont ingyen tartózkodhatnak a lakásokban. Szolgáltatások terén WIFI az épületben és a közösségi terekben is található. De van kerti zuhany, és lehet grillezni, szalonnát sütni sőt a gyerekek számára homokozó is kialakításra került. Extraként használhatjuk a kétszemélyes infraszaunát és az erdélyi fürdődézsát is.

TreeHouses - Noszvaj

Hazánkban Noszvajon építettek elsőként lombházat. Ráadásul egyszerre ötöt. A négycsillagos szállodai felszereltséggel rendelkező lakosztályok az év minden napján foglalhatók. Amire külön figyelni kell az az, hogy a lombházakat két személy részére lettek tervezve, luxus kivitelben. Család, gyerek, és kisállatmentes szálláshely, minden a párokra és a csendre optimalizálva. Felszereltség terén is a luxus érzés jellemző, a házakhoz kétszemélyes jakuzzi, minibár, nagy képernyős FULL HD TV, nagy sebességű WIFI, minikonyha, fürdőszoba, külön wc, terasz és egy, a többi lakóval közösen használható panoráma szaun.

Az elmaradhatatlan reggeli kettesben. Amit minden reggel a Breakfast box-ban a házatok hídján találtok. Minden lombházunk teraszán privát szabadtéri pezsgőmedence található. Finn panoráma szaunánk minden nap 10.00.-18.00 között rendelkezésre áll, melyből gyönyörű kilátás nyílik a síkfőkúti tavakra. Minden vendégünk számára ingyenes használható kerékpár áll rendelkezésre.

- írják bemutatkozásukban. A négy csillag viszont az árakon is megmutatkozik.

Standard árak:

1 éjszakára 2 fő részére - 59.990 Ft / éj

2 éjszakára 2 fő részére - 119.980 Ft / 2 éj

Kiemelt időszakok:

2019.08.16 - 2019.08.20 ig 69990 Ft / éj

2019.10.31 - 2019.11.03 ig 69990 Ft / éj

2019.12.25 - 2019.12.30 ig 74990 Ft / éj

2019.12.30 - 2020.01.02 ig 79990 Ft / éj

2020.01.03 - 2020.01.05 ig 74990 Ft / éj

2020.02.07 - 2020.02.14 ig 69990Ft / éj

2020.02.14 - 2020.02.16 ig 74990 Ft / éj

2019 nyári árak:

2019.06.01 - 2019.08.31 ig 64990 Ft / éj

Az ára tartalmazza a bőséges reggelit 2 fő részére, valamint a szauna és kerékpár használatot. Viszont nem foglalja magába az idegenforgalmi adót, ami 350 Ft/fő/éj.