Kutyával a Balatonnál: itt strand, étterem, és játszótér is várja a kedvenceket

A Kutyabarát projekt 2012. június 1-jén indult, az első hazai kutyabarát helyeket közvetítő és népszerűsítő portálként, mely azóta is a legnagyobb kutyabarát adatbázist tudhatja magáénak: jelenleg több mint 400 kutyabarát hely és közel 100 kutyás szolgáltatót ölel fel. Ehhez csatlakozott nemsokkal később a Kutyabarát Balaton program is, és három éve már online és papírformátumban is elérhető kutyás balatoni térkép is segíti a kutyásokat a magyar tengernél.

Ha az utóbbi éveket nézzük, hatalmas a fejlődés, a múltba visszatekintve viszont azt is kijelenthetjük, hogy nagyjából nyolc-tíz éve még sehol sem tartott a kutyabarát turizmus és szolgáltatások az országban. Aztán 2010 környékén nagyon lassan, de elindult valami és elkezdődött egy mérsékelt változás. Az emberek mindinkább társként tekintenek kutyájukra, együtt mennek sok olyan helyre, ahol kutyájuk is szívesen látott vendég. Erre a tényre, „trendre” felfigyeltek azon vállalkozások is, akik rugalmasak és innovatívak, nem mellesleg kutyabarátok és állatszeretők. Öt évvel ezelőtt, 2014-ben pedig megérkezett az igazi változás, amely alapjaiban változtatta meg a kutyás nyaralás és a gazda-állat közös kikapcsolódásának fogalmát

– mondta el a HelloVidék kérdésére Szilárdi-Kovács Tibor a Kutyabarát Balaton projekt elindítója és alapítója.

Egyre több szolgálató nyitotta ki az ajtókat szó szerint a kutyások és házikedvenceik előtt, és a vállalkozók hajlandóak voltak a korábbiaknál több energiát befektetni abba, hogy szálláshelyeiket, éttermeiket kutyabaráttá tegyék. A kutyatartók az utóbbi években éppen az új trendeknek köszönhetően változtattak kutyatartási szokásaikon, és ennek megfelelően fejlődött a hazai kutyatartás kultúrája is. A gazdának ugyanis muszáj jól szocializált kutyával érkezni ezekre a helyekre. És ebben a NÉBIH is évek óta partnerként támogatja a Kutyabarát Balaton projektet.

Amikor a megfelelő szállást keressük, akkor több helyen be tudjuk jelölni a „háziállat bevihető” keresési feltételt, ám attól még, hogy magunkkal vihetjük a kutyánkat, az adott hely nem lesz kutyabarát. Egyre több helyen készítenek be a kiskedvencünknek jutalomfalatot, etető és itatótálat, kaphatunk egy plusz pórázt a recepción (ha a mienkkel történne valami) és arról is vezetnek egy listát, hogy hol található állatorvos a közelben. Néhány étteremben és szálláshelyen is tartanak mikrochip leolvasókat, amivel társadalmi felelősséget vállalnak. Sőt, akad olyan hely is, ahol virtuális kutyaétlapon választhatjuk ki a legmegfelelőbb falatokat, miközben ennek az ellenértékével egy kiválasztott menhelyet támogatunk

– tette hozzá Szilárdi-Kovács Tibor.

Közben szinte minden nap telt házzal működnek a balatoni kutyásstrandok. A balatonföldvári létesítmény valójában a település szabadstrandja, ahol engedélyezték a kutyák jelenlétét és fürdetését is, míg a több mint egyhektáros fonyódi strand kifejezetten azokat várja, akik az ebekkel együtt szeretnének fürdeni, pihenni, játszani és lazulni. Bár ez utóbbi belépő köteles, ahol csak saját felelősségükre fürödhetnek kedvenceikkel az emberek.

A Balatonon harmadikként jövő májusban nyit a Keszthelyi Kutyás Park és Fürdőhely, ahol amellett, hogy a gazdák együtt tudnak fürdeni a Balatonban a kedvenceikkel, lesz kutyajátszótér, kutyazuhany, piknikkert, rendezvények szezonon és azon kívül, iskolásoknak edukációs feladatok és foglalkozások. A belépő összegét jelképesen 300 forintban állapítottuk meg, de ez teljes egészében lefogyasztható a helyszínen, így gyakorlatilag ingyenes. A Kutyabarát Balaton projekttel kapcsolatosan 2017 őszén indultak az egyeztetések a Balaton-parti települések vezetőivel, amely a régió kutyás turizmusát hivatott szolgálni. Sajnos arra jutottunk, hogy az északi parton, ahol jelenleg is hiányoznak a kutyás strandok, alkalmas terület hiányában szinte lehetetlen egy ilyent kialakítani. Sok települést megkerestünk, de a több helyen falakba ütköztünk. Végül a keszthelyi önkormányzat elkezdett érdeklődni a projekt iránt és tavaly nyáron elkezdtük az egyeztetéseket. A város képviselő-testülete júniusban egyhangúlag megszavazta a tervezetet, így októberben már el is kezdődhetnek a munkálatok a területen

– vázolta a terveket az alapító, hozzátéve, hogy a keszthelyi létesítmény maga a Kutyabarát projekt keretein belül valósulhat meg, és ők vállalták az üzemeltetést is.

Az önkormányzattal közös projekt azonban nem csak a kutyásokra, hanem a biciklistákra is fókuszál. A Keszthelyi Kutyás Park és Fürdőhelyet ugyanis a Déli szabadstrand területén fogják kialakítani, amely a strandoktól is kellő távolságra van, könnyen megközelíthető, nem túl nagy, de épp elegendő partszakasszal bír. Ez közvetlenül a balatoni kerékpárút mellett fekszik, így a létesítmény frissítő- és szervizpontként is szolgál majd a biciklisták számára.

Jó úton haladunk a tudatos és felelős kutyatartás mind szélesebb körben való megismertetése felé, miközben a kutyás szervezetek tevékenységének is köszönhetően az emberek figyelme sem siklik el a fontos, kutyatartást érintő információk mellett. A kutya manapság már egyértelműen családtag, a legutóbbi felmérések szerint kutyatartás közel hárommillió embert érint Magyarországon. Közben fejlődik a kutyás társadalom: változott a törvényi szabályozás, a kutyatartási szokások, és egyre inkább beszélhetünk a kutyatartás hazai kultúrájáról.