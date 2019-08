Káosz lesz a hétvégén ezeken az utakon: jobb, ha inkább kikerülöd őket

Ausztriában és egyes németországi tartományokban augusztus 15-én munkaszüneti nap lesz, az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt pedig a belföldi forgalom is megélénkülhet. A csütörtöki osztrák munkaszüneti nap miatt Ausztriában kamionstop is érvényben lesz, ezért várhatóan a Magyarországra belépő nehézgépjármű forgalom is erősebb lesz, így az M1-es, az M0-ás körgyűrű, az M3-as és M35-ös, valamint a Románia, Ukrajna felé vezető nem gyorsforgalmi utak közül a 4-es főút forgalma erősödhet érdemben.

A közlekedést nehezíti, hogy az M1-es autópálya Tatabánya és Budapest közötti szakaszán sávelhúzásos terelés mellett zajlanak a gyorsforgalmi út felújítási munkái, és az M0-ás déli szektorában is építkeznek, így nagyobb eséllyel alakulhat ki jelentős torlódás. Az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt előreláthatóan az M7-es autópályán a Velencei-tó és a Balaton irányába növekedhet meg még a szokásosnál is jobban a forgalom.