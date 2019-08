Ezeket mindenképp látnod kell: ez a 10 legjobb dolog Veszprém megyében

1. Bazaltorgonák és Hegyestű

A Balaton-felvidéken található Szent György hegy oszlopos elválású bazalttornyokkal van szegélyezve, ahol 30-40 méter magasba emelkedve, orgonasípokhoz hasonlóan sorakoznak egymás mellett a bazaltoszlopok. A Szent György-hegyen kívül van még egy másik különleges látnivaló, ami Monoszló közelében fekszik, a Hegyestű. A Hegyestűhöz nemcsak a látványos bazaltoszlopok, hanem a Káli-medencére és a Tapolcai-medence tanúhegyeire nyíló panoráma miatt is érdemes ellátogatni.

2. Kilátók

Egyedülálló természeti adottságainak köszönhetően Veszprém megye rendkívül változatos. Itt találkoznak a hegyvonulatok és a magyar tenger, ami csodálatos panorámát ad. Bárhova indulsz, a megye különböző szegleteiben találhatsz szuper kilátókat, azonban a legszebb kilátást a Tihanyi-apátságról tudod megcsodálni. Érdemes még ellátogatni a veszprémi Gulya-domra és Benedek hegyre, az eplényi Ámos-hegyi kilátóhoz, a kis-bükki Fekete István kilátóhoz, az alsóörsi Csere-hegyi kilátóhoz és a Balatonfűzfői kilátóhoz, ahonnan tiszta időben még a Kőrös-hegyi völgyhíd is látszik. Az elmúlt években számos olyan trendi badacsonyi borászat nyitotta meg a kapuit, melynek a teraszáról lassan már több Instagram poszt készül, mint a leghíresebb nevezetességekről, ezért mindenképp érdemes belevenni őket a listánkba.

3. Tapolcai-tavasbarlang

Természetesen nem maradhat le a listáról a Tapolcai-tavasbarlang sem, mely nemcsak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló. A város alatt egy több kilométer hosszú barlangrendszer rejtőzik, melynek egy része már több mint 100 éve látogatható. Az első csónakos felfedezést már 1938-ban lehetővé tették. A barlangban télen-nyáron kellemes 18 Celsius fok van, fiataloknak, idősebbeknek és családoknak is életreszóló élmény. A látogatható, 270 méter hosszú szakasz egy része szárazon, másik része vízen közelíthető meg. Itt magunknak kell eveznünk, ami sokszor nem is olyan egyszerű a több helyen nagyon leszűkülő járatokban, sokszor csak kézzel tudjuk magunkat előre lökni. Az utóbbi években elvégzett nagyarányú felújítások, korszerűsítések még vonzóbbá teszik a tavasbarlang látogatását: új fogadóépületet, kiállítást és 3D-s mozitermet kapott a tavasbarlang.

Látogass el Tapolca városába is: nézd meg a csodálatos műemlék-épületeket, a múzeumokat, szobrokat, parkokat, valamint a Malom-tavat!

4. Somló

A Somló a Marcal-medence keleti szélén található 431 méter magas vulkáni tanúhegy. Nevét onnan kapta, hogy egykor szinte teljes egészében som fedte. A hegyre felmászva csodálatos panoráma nyílik a szemünk elé, de a kilátáson kívül a Somlói vár, a Szent Margit-kápolna, a Szent Márton-kápolna, a Szent Ilona-kápolna, a Szent István-emlékmű és a Kinizsi-szikla miatt is érdemes idelátogatni. Itt terül el a Somlói borvidék, amely Magyarország legkisebb borvidéke. Jelenleg 600 hektár telepített szőlő terem. A somlói bor hírneve egykor a tokajiéval vetekedett, elsősorban annak köszönhetően, hogy a tüzes, savakban gazdag és testes somlói borok jól tűrték a szállítást. A somlói bor kizárólag fehér szőlőből készül. A borvidéken legelterjedtebb fajták az olaszrizling, juhfark, furmint, hárslevelű és tramini.

5. Badacsonyi borvidék

Ha már a boroknál tartunk, akkor nem mehetünk el a Badacsonyi borvidék mellett sem, ami a Dunántúl közepén, a Balaton északi partjának nyugati részén, a Badacsony környékén található, amely a Balaton-felvidék földrajzi tájegység legnagyobb bazaltsapkás deflációs tanúhegye. Már a római korban is termesztettek szőlőt. A Balaton közelsége miatt a déli lejtők a vízfelületről visszaverődő napfényt is élvezhetik, így nagyon kedvező mikroklíma alakult ki, mely természetes csemegebor készítésére ad lehetőséget. A legnagyobb mennyiségben olaszrizling terem, de nagyobb termőterületen található meg a franciaországi eredetű szőlőfajta, a szürkebarát is. A borvidék híres fajtái közé tartozik még a tramini, a muscat ottonel, a rajnai rizling és a chardonnay is.

6. Zirci Arborétum

A zirci arborétumot a Cuha-patak szeli át, a bejáratnál egy kis tavat táplálva. Az itt úszkáló vadkacsákon kívül még sokféle madár röptét és hangját figyelhetjük meg az ösvényeken sétálva. Védett a növénykert kétéltű és denevérfaunája is, a mókusokon kívül időnként őzek is megjelennek. A 400 m-rel a tengerszint felett fekvő területen létesített arborétumban közel hatszáz fa- és cserjefaj szín- és formagazdagságát élvezheti az idelátogató, köztük az 1780-as telepítés idős faegyedeit. Tavasszal különösen szép a patak két oldalán látható, ex-situ védett lágyszárú fajokból álló virágszőnyeg. Számos egyedi, különleges növényfajt rejt az arborétum, melyek bemutatását lehetővé teszi hazánk legmagasabban fekvő gyűjteményes kertjének sajátos klímája. A Badacsonytomajon található Folly Arborétumról korábban itt írtunk.

7. Római fürdő

Bakonynána és Jásd között található a Római fürdő, ahova egy igazán vadregényes túraútvonal vezet. A természet lágy ölén barangolva felfedezheted a sziklafalak által övezett Gaja patakot, mely csodálatos vízesésekkel rendelkezik. Az országos kéktúra nyomvonalán haladva lehet eljutni a patakhoz, a legnagyobb vízeséstől jobbra, a patak déli partján vezető meredek, csúszós ösvényen pedig a Savanyó Jóska-barlang bejáratát érhetjük el.

8. Szentbékkállai kőtenger

Tudtad, hogy a magyar Stonehenge is Veszprém megyében található? A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozó Káli-medencének kiemelkedő természeti értékei a Szentbékkállai-kőtenger kövei. A sziklák a Pannon-tengerből emelkedtek ki a Káli-medencében fekvő Szentbékkálla falu szomszédságában. Létrejötte a hajdani vulkanikus utóműködésnek köszönhető, amelynek hatására a feltörő hévizes források a Pannon-tenger lerakódott fehér homokját cementálták, így jött létre a ma is látható kemény, szilícium-dioxid kőzetanyag. A folyamatos erózió során, elsősorban a pleisztocén kor időjárásának hatására változatos kőformák jöttek létre, amelyek a mai turistalátványosság alapját képezik.

9. Sümegi vár

Veszprém megye várakban is bővelkedik: a Somlói várról már esett szó, de nem állunk meg ennél az egynél. A Sümegi vár az ország egyik legszebb, viszonylag épen megmaradt középkori erődje, amely a környezetéből magasan kiemelkedő kopár hegytetőre épült. A vár területileg három nagyobb egységből, a külső-, a belső és fellegvárból áll. Építése több korszakra osztható. Az 1260-as években épült meg a vár legrégebbi része, a fellegvár Öregtornyának alsó szintje, melyen egy fából készült emeleti toronyrész állhatott. A várban hétről-hétre izgalmas programok várnak, valamint a Nagy Lovagteremben egy olyan középkori éttermet alakítottak ki, ahol nagy fatálcákon hordják a finomabbnál finomabb korhű ételeket, melyeket evőeszközök nélkül, kézzel-lábbal lehet elfogyasztani kellemes középkori zenék társaságában.

10. Tési szélmalmok

A Dunántúl egyik legbájosabb látványosságai közé tartoznak a tési szélmalmok, melyek igazi ritkaságnak számítanak. A szeles Tési-fennsík rendkívül alkalmas volt szélmalmok működtetésére. Egykor négy szélmalom is dolgozott e széljárta vidéken, mára kettő maradt: az 1840-ben épült Helt-féle, és az 1924-ben épült Ozi-féle, amelyek közül a Helt-malom jelenleg is működőképes. A malmokban annak idején többféle gabonát is őröltek, kedvező szélviszonyok mellett akár napi 4 mázsát is. Mára már mindkét malom népi műemlék.