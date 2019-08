Jó hír a nagycsaládosoknak: mélyrepülésben a 7 személyes használt autók ára

Növekszik az érdeklődés a 7 üléses modellek iránt a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának bevezetése óta. A JóAutók.hu adatai alapján júliusban 65 százalékkal bővült az olyan szalonautók iránti érdeklődés, amelyekre felvehető a támogatás. Ugyanakkor az érintett kategória használt modelljeit is 18 százalékkal többen tekintették meg a vizsgált időszakban, ami jól mutatja, hogy a szegmens iránt egységesen fokozza az érdeklődést az állami program. Ennek oka egyrészt az lehet, hogy a támogatásban érintettek összehasonlító információkat gyűjtenek, másrészt a 7 üléses használtak iránt érdeklődők aktivitását is erősíthette a júliustól induló változás.

Állami támogatással vásárolható családi autók népszerűsége

(Forrás: JóAutók.hu – TOP 102019. augusztus)

Citroen Berlingo Ford S-Max Peugeot 5008 Peugeot Rifter Fiat Dobló WV Tiguan Mitsubishi Outlander Ford Connect WV Caddy Ssangyong Rexton

Megkezdődött a csere: 5 százalékos árcsökkenés a használt 7 üléseseknél

A fokozódó érdeklődés mellett ritkán látható változást is hozott a családi autókedvezmény bevezetése: 5 százalékkal csökkent a legkeresettebb 25 használt 7 üléses autó átlagára a júliusi bevezetést követően. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a piac gyorsan reagált a támogatás bevezetésére, és az adatok azt mutatják, hogy az új autók beszerzésével egy időben megjelennek a piacon a használtak, leszorítva ezzel a kategória átlagárát. Ez jó hír azoknak, akik amúgy is ebben a kategóriában kerestek használt autót, hiszen most a támogatás nélkül is kifoghatnak egy-egy remek ár-érték arányú modellt.

Az olcsó- és középkategória iránt nagy az érdeklődés

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a 7 üléses szegmensben az érdeklődés főként az olcsóbb és középkategóriás modellek iránt erős. Halász Bertalan szerint miközben a támogatás bevezetése előtti, tájékozódó időszakban felső árkategóriás autó is volt a legnépszerűbbek között, a tényleges vásárlási döntés meghozatalakor már az olcsó- és középkategóriás modellek a legkeresettebbek. Nem véletlen, hogy a JóAutók.hu állami támogatással vásárolható családi autók toplistájának élén az egyik legkedvezőbb árú modell, a Citroen Berlingo szerepel. A középkategória népszerűségére pedig a második helyezett Ford S-Max és a dobogó harmadik fokára került Peugeot 5008 is jó példa.

Érdekes kérdés a Dacia Lodgy szereplése, amelyik a legolcsóbb a támogatható modellek közül, viszont kiesett a toplistáról, ami magyarázható azzal is, hogy nem vehető fel rá a támogatás teljes összege. A használtautó-piactér vezérigazgatója ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a piaci mozgásokat és az eladási számokat hosszabb időtávon elemezve a Lodgy számos presztízsmárkát megelőzve végezhet majd a listán.