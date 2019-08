Ezek a legolcsóbb strandok 2019-ben Magyarországon: itt a lista!

Magyarországon egyre jobban pörög a turizmus: minden évben rekordokat döntenek a vendégéjszaka-számok, a szállodák telítettsége pedig az egeket verdesi. A HelloVidék előző cikkében megnézte, mely magyar településekre utaznak a legtöbben, és a legkedveltebb települések között évről-évre egyre több fürdőváros bukkan fel. Nem csoda, hiszen hazánk nagyon gazdag gyógy- és termálvízkészlettel rendelkezik, az ország mintegy háromnegyed része alatt található gyógyhatású forrás vagy termálvíz.

Hazánk 246 darab strandjából közel 150 rendelkezik meleg vizes gyógyvízzel, ez a szám európai viszonylatban is kiemelkedőnek számít.

Korábban már összegyűjtöttük az ország összes gyógyfürdőjét, és megmutattuk, hogy a különböző fürdők vizei milyen egészségügyi problémákra jelentenek gyógyírt. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy mely fürdők a legolcsóbbak hazánkban, és ha maximum 1000 forintot szánnánk egy egész napos mártózásra, akkor merre és milyen fürdőkben lehet kikapcsolódni.

Az eredmény minket is meglepett, ugyanis a listára 18 hazai strandfürdő került fel.

A hazai fürdők belépőjegyárai évről-évre egyre jobban kúsznak fel: a Termál Online 140 fürdő jegyárait vetette össze, és arra a megállapításra jutott, hogy 7 év alatt 700 forinttal drágult az átlagos jegyár. Számításaik szerint 2019-ben Magyarországon 2396 forint az átlagos felnőtt jegyár, míg 2012-ben ez a szám még 1696 forint volt. A portál azt is megállapította, hogy szinte minden fürdő árat emelt, ám akadt példa árcsökkenésre is. Ezt általában a fürdők területén zajló felújítási, építési munkálatok indokolják, a strandok pedig alacsonyabb jegyárral kompenzálják a felújítással járó kellemetlenségeket.

A legolcsóbb magyar fürdők listáján kicsi, néhol retró hangulatú, de annál bájosabb strandok találhatóak. Amellett, hogy nem kell súlyos pénzeket fizetni a belépőjegyért, az is a kisebb strandok mellett szól, hogy az étkezést és egyéb szolgáltatásokat is sokkal barátibb árakon kínálnak. Ezekben a fürdőkben garantáltan nem lehet nagy tömegekkel találkozni, és a legtöbb helyen olyan szolgáltatásokat is magában foglal a belépőjegy ára, amelyekért máshol mélyen zsebbe kell nyúlni (pl. szauna, napágy).

Magyarország legolcsóbb fürdőjét a Zala megyei Lovászi településen találjuk, ahova mindössze 600 forintba kerül egy felnőtt belépőjegy. A strandra 6 éves korig ingyenes a belépés, nyugdíjasoknak és gyerekeknek 14 éves korig pedig 450 forintba kerül. Az úszómedencéből, tanmedencéből és pancsolómedencéből álló strand csak a nyári szezonban van nyitva minden nap 10 és 19 óra között.

Ha a területi elhelyezkedést nézzük, akkor megfigyelhetjük, hogy vannak olyan megyék, amelyek tömve vannak olcsóbbnál olcsóbb fürdőkkel, míg akadnak olyanok is, ahol egyáltalán nem lehet elmenni 1000 forintból strandolni. Szembetűnő, mekkora különbségek vannak az ország két felében: míg a Dunától keletre 14 darab ilyen fürdő található, addig a nyugati országrészen mindössze 4 darab. Győr-Moson-Sopron megyében, Komárom-Esztergom megyében, Csongrád, megyében, Somogy és Veszprém megyében egyáltalán nincs is olyan fürdő, ahol 1000 forintért vagy annál alacsonyabb áron válthatunk belépőt.

Vannak azonban olyan megyék, ahol még válogatni is lehet a filléres fürdőhelyek között. A legtöbb olcsó fürdő Jász-Nagykun-Szolnok megyében van, ahol 4 darab 1000 forint alatti strandot találtunk. Békés és Pest megyében 2-2, míg Baranya, Vas, Zala, Tolna, Nógrád, Heves, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1-1 legendásan olcsó strand helyezkedik el.

