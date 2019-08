Csúcsra járnak a balatoni szállodák: telt házzal zárták a hétvégét

Ez a szezon számunkra erről a hétről szólt, pénteken érkezett a nagy tömeg, ezen a hosszú hétvégén végre telt ház volt

- mondta el a portálnak Szanyi Szilvia, a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület elnöke. Kitért arra is, hogy véleményük szerint kevesebb nyaraló érkezett idén a Fűzfői-öbölbe, de megeshet, hogy az adatok csalókák, mivel az utóbbi időben a szálláshelyek száma a térségben nőtt.

Mint mondta, legtöbben a magyar vendégek voltak, külföldről érkezők tekintetében a legtöbben a lengyelek voltak. Kiemelte azt is, hogy észrevételeik szerint egyre több a kerékpáros turista. Ugyan ők általában csak 1-2 napra foglalnak szállást, mégis sokszor nehéz helyzetben vannak mert a szállásadók inkább a több estére foglalókat kedvelik.

A hétvégi, 2-3 napos, családos vendégből van nálunk a legtöbb. Mi azt látjuk, hogy nagyon sok múlik az időjáráson. Melegben sokkal jobb a strandi fogyasztás, borús napokon a kis strandunkon a büfékben sincsenek. Azt is látjuk, hogy a szórakozást keresik az emberek, egy jó program tömegeket képes megmozdítani. Az a legrosszabb, amikor a meteorológusok a hét elején rossz időt jósolnak a hétvégére, mert akkor sokan lemondják a foglalást, pedig sokszor nem teljesülnek a jóslatok

- tette hozzá Szanyi Szilvia.

Azt, hogy az időjárás-előrejelzés és a vendéglemondások között összefüggés van, csak megerősíteni tudja Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke. De kiemelte azt is, hogy Füreden nincs ok a panaszra.

Telt ház volt a strandokon, a szállodákban, a szálláshelyeken. Hatalmas tömeg nézte a tűzijátékot a partról, és a vízen is rengeteg hajó volt. Fantasztikus volt a Zoób Kati divatbemutató, idén nagyon színvonalas a borhetek rendezvénye. Nálunk nem is lehet szezonról vagy szezonvégről beszélni, október végéig, november elejéig kitart ez a lendület

- fejtette ki Böröcz István, aki elmondta azt is, hogy ebben az időszakban nem lehet csak úgy szállást foglalni Füreden, ráadásul az előző évhez hasonló vendégéjszaka-számra számítanak most is. Mint mondta, idegenforgalmi adót tavaly körülbelül 800 ezer vendégéjszaka után fizettek, ha a mentességeket is figyelembe vesszük, Füreden meghaladhatta az egymilliót az összes vendég­éjszaka száma.

Telt ház volt tavaly is, mennyiségben már nem nagyon lehet fejlődni. Érezzük viszont, hogy minőségben van előrelépés, hiszen egyre több a városban sokat költő vendég. Igaz, hogy a városi programok is ezt célozzák, Füreden nincs sok populáris program, annál több a különleges, elegáns, igényes rendezvény

- tette hozzá Böröcz István.