Ezeket mindenképp látnod kell: ez a 10 legjobb dolog Somogy megyében

Balaton-part

Mi mással kezdhetnénk a listánkat, ha nem a magyar tengerrel! Somogy megyéhez tartozik a Balaton déli partjának egésze, ami kellemes, lassan mélyülő, családbarát, homokos és szebbnél-szebb strandokkal, finom ételekkel és szuper programokkal hívogat. Ha a Balaton déli partján jársz, mindenképp próbáld ki a legtisztább, díjnyertes strandokat, a HelloVidék által összegyűjtött legjobb éttermeket, strandbüféket, borászatokat, cukrászdákat és fagyizókat!

Fonyódról csodálatos kilátás nyílik a Badacsonyra

Babócsai Basa-kert

Tudtad, hogy a babócsai Basa-kertben található Európa legnagyobb nárciszmezeje? A Basa-kert onnan kapta a nevét, hogy a história szerint a török hódoltság idején területét a helyi basa ültette be nárcisszal háremhölgyei gyönyörködtetésére. Azóta évszázadokon át minden tavasszal csillagos nárciszok sokasága nyílik, néhány napra beborítva, illatfelhőbe burkolva a község határában található, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága által védetté nyilvánított mezőt.

Balatonfenyves kisvasút

Ha Somogy megyében jársz, vétek lenne kihagynod a balatonfenyvesi kisvasutat. Az 1950-től eredetileg gazdasági vasútnak épült vonalon mára a személyszállítás vált általánossá: nyáron jelentős a balatoni turistaforgalom, a somogyszentpáliak és imremajoriak számára a közösségi közlekedést is ezek a kisvonatok jelentik. A kirándulók az oda-vissza közel másfél órás vonatozás során betekinthetnek a Nagyberek állat- és növényvilágába, kedvelt úti cél a heti kétszeri imremajori kézműves piac is. A kisvasút a dél-balatoni vasútvonal Balatonfenyves állomásától indul. A kisvonatokon regionális tarifa van érvényben, ezért az országos árakhoz képest 25 százalékkal olcsóbban lehet utazni. 2019 júliusában 24 ezren utaztak a fenyvesi kisvasúton, ami rekordnak számít, és 12 százalékos emelkedést jelent a tavalyi forgalomhoz képest.

Gyékényesi bányató

A magyar-horvát határon elterülő Gyékényes legszebb nevezetességét a kavicsbányatavak jelentik, köztük is a Kotró a leghíresebb, ami 2011-ben megkapta az Örökségünk – Somogyország kincse kitüntető címet. 1920 óta működnek kavicsbányák a település határában, a bányatavak vize pedig olyan kristálytiszta, hogy a látótávolság a víz alatt akár a 8 métert is elérheti. A Gyékényesi tó igazi horgászparadicsom, de a fürdőzők és a búvárok kedvelt helye is egyben. A tó mélysége rendkívül változó: néhány partszakaszán sekély, néhol 12-15 méter, de a kitermelés közelében akár a 25-30 méter is lehet.

MTI Fotó: MTI/Varga György

Kilátók

Bizony, nem csak Veszprém megyében, hanem Somogy megyében is számos, csodálatos panorámával rendelkező kilátó található! Ha a megyében jársz, nem érdemes kihagyni Balatonboglár egyik különlegességét, a Gömbkilátót, mely rendkívül egyedi tervezésének köszönhetően mindenkit lenyűgöz – nem is beszélve a gyönyörű kilátásról. A HelloVidék másik kedvenc kilátója szintén a Balaton déli partján, Zamárdiban található: a Kőhegyi Kilátó a Balaton egyik legszebb részére, a Tihanyi Apátságra lát rá.

Szamárkő

Ha Zamárdiban jársz, és a Kőhegyi Kilátó felé tartasz, érdemes egy kisebb kitérőt tenni a Szamárkő felé. Különös alakú kövekhez számtalan legendát társítottak az elmúlt korok emberei. A legenda szerint erre járt a gyermek Jézus Szűz Máriával és Szent Józseffel szamárháton. A kő mellett elmenve, a szamár odakapott a szikla oldalán kinőtt fűcsomóhoz, ezért lett a kő neve Szamárkő. A két nyom pedig Jézus lábnyoma és a szamár patájának nyoma. A valóságban a vulkáni utóműködés során feltörő gázok és forró víz hatására szilárdult a talaj sziklává. A régészeti kutatások során előkerült cseréptöredékek, eszközök és idolok élet nyomaira utaltak, és állítólag istentiszteletet és állatáldozásokat tartottak a helyszínen.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kriszta Majorossné Barna (@mbkanya) által megosztott bejegyzés, Aug 27., 2016, időpont: 5:15 (PDT időzóna szerint)

Kőröshegyi völgyhíd

A Kőröshegyi völgyhíd viadukt az M7-es autópályán fut végig, ez Magyarország leghosszabb hídja. A Balaton déli partjával párhuzamosan, a Somogy megyei Zamárdi és Balatonszárszó között fut, Kőröshegy déli szomszédságában. 2007. augusztus 8-án adták át a forgalomnak. A négysávos híd teljes hosszúsága 1872 méter, a magassága pedig 88 méter. A hídpályáról lefolyó csapadékvizet egy külön e célra készített tározóba vezetik, ahonnan tisztítás után kerül a Kőröshegyi-séd patakba, majd onnan a Balatonba.

Fotó: MTI/Varga György

Lombkorona tanösvény

A fák koronái között futó lombkorona tanösvény a Somogy megyei Kaszón található. Ez a hazánkban is egyedülálló beruházás 50 millió forintból valósult meg. A létesítményt 2017-ben adták át, a tanösvény pedig 9,5 méter magasan és 124 méter hosszan készült el, amelyen végigsétálva megismerhetjük a belső-somogyi erdők világát.

Fotó: MTI/Varga György

Krisna-völgy

A Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm egy kis somogyi falu, Somogyvámos külterületén található, a Balatontól 30 km-re. Templom, biofarm, védikus iskola, tavak és ligetek is találhatóak itt. A völgyben több száz növény- és madárfaj él. Krisna-völgy három különálló tevékenységet takar: vallás, turizmus, biogazdálkodás. Az elmúlt években egyre nőtt a vendégek száma, mára eléri az évi 25-30 ezer főt. Krisna-völgy nem egy bemutatófalu: a vendégek a Krisna-hívők életébe kapnak bepillantást. A hely egyénileg is látogatható, csoportok részére azonban a Krisna-völgyi idegenvezetők különleges programot állítottak össze. Az év egyik legnagyobb rendezvénye a Krisna-völgyi Búcsú, mely minden év júliusának utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Zselic

Somogy megye egyik legszebb és a turisták által is leginkább kedvelt természeti látnivalója a zselici rengeteg. A védett erdőt számtalan turistaút hálózza be, középpontjában, a környező falvak fényszennyezésétől távol pedig a Zselici Csillagpark csillagvizsgálója áll. A zselici ösvények egyik találkozási pontja a népszerű pihenő- és kirándulóhely, a Ropolyi-tó. Az 1200 négyzetkilométeres terület a Dunántúli-dombság déli részén, Somogy és Baranya megye határán fekszik, legmagasabb pontja a Hollófészek, mely 358 méter magas. A területen száznegyven forrás vizét hét patak gyűjti össze. Európában elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzet nyerte el a „nemzetközi csillagoségbolt-park” elismerést: itt a csillagos égbolt látványát elnyomó fények alig zavarják. Van itt egy csillagászati tanösvény is, amely bemutatja a fényszennyezés jelenségét, és tájékoztatót ad az ideálisan megfigyelhető csillagos égboltról.