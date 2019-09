Autósok, figyelem: hamarosan így juthatunk el Győrből Sopronba

Ahogy a portál írja, kicsivel több, mint egy év múlva, 2020 végére kétszer kétsávos gyorsforgalmi úton juthatunk el Győrtől egészen Sopronig. A munkálatok párhuzamosan és több szakaszon zajlanak. Az első rész Csorna nyugati csomópontjától Fertőendrédig tart - ez az útvonal érinti elsősorban a Rábaközt. A második vonal Nagylózsig tart, a harmadik már Sopron, keleti szakaszáig. A negyedik pedig Sopron keleti részét és Fertőrákost fedi le.

Azt is lehet tudni, hogy az országhatárig tartó rész közbeszerzési eljárása is lezajlott már. Miután lezárultak a kisajátítások és a régészeti feltárások, 2024-et határozták meg a a kivitelezés határidejeként. A munkálatok során a Rábaközben található Babót mellett komplex kétoldali pihenőhelyet építenek, Kapuvár környékén pedig egy új csomópontot alakítnak ki.

A főpálya földművét hosszabbították meg az ideiglenes felhajtó ágig. A megelőző régészeti feltárásokkal a teljes szakaszon végeztek a szakemberek

- mondta Hideg András, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója.

Jelenleg is zajlanak a munkálatok, most éppen a töltésépítás zajlik. Ehhez összesen hét bányából szállítanak ide földet. A gyorsforgalmit ezen az szakaszon hat helyen is keresztezi országos közút, így ezeknek a felújítása elsőbbséget élvez az építjezés során. Az érintett országos köz­utak felújítása várhatóan ősszel kezdődik el.

A 8601. jelű (Babót– Bogyoszló), a 8516. jelű (Babót– 8611. jelű út) és a 8611. számú (Kapuvár–Beled) közutak esetében a közlekedők várhatóan ez év végén, jövő év elején már a főpálya felett, az új korrekciós szakaszokon közlekedhetnek. A lakosságot esetlegesen üzemszünettel érintő kiváltások október végére várhatóan mindenütt befejeződnek. A kivitelezés az ütemterveknek megfelelően halad

– emelte ki a kommunikációs igazgató.