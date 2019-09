Különleges program: lesd meg a szarvasbőgést éjszaka az erdőben!

A hazai erdők egyik legérdekesebb jelensége, a szarvasbőgés, az erdő életének azon időszaka, amikor az erdőjárók a legkönnyebben észrevehetik a vadon élő állatok jelenlétét. A gímszarvasok kifejlett, párzásra kész bikái nász idején, szeptember tájt sötétedés után bőgéssel hívják fel magukra a szarvastehenek figyelmét, míg a háremüket őrző hímek riválisaik elriasztása, erejük fitogtatása céljából is bőghetnek. Az ivarérett gímbikák ebben az időszakban ivarérett nőivarú egyedeket – ünőket és teheneket – terelnek kisebb csapatba, így alakítják ki az úgynevezett háremet. A hímek éberen vigyáznak arra, hogy más, háremet még nem alakított bika ne férkőzhessen a nőstények közelébe; ha ez mégis megtörténik, a hárembika bőgéssel figyelmezteti a távolmaradásra.

Az ország északi részén, így a Pilisi Parkerdő területén néhány héttel később kezdődik a szarvasbőgés, mint délebbre. Viszont tovább is tart a gímszarvasok násza, vagyis a szeptemberi csúcs után akár még októberben is hallani bőgő bikát a térségben. Erdeink egyik legméltóságteljesebb lakója, a gímszarvas – amelynek bőgése a vad fizikai állapotáról, méretéről, sőt, vérmérsékletéről is tanúskodhat – nem kedveli a hőséget, ezért a bőgés alkonyattól kezd erősödni, amikor már enyhül az idő.

Leggyakrabban az esti és a hajnali szürkületben szólalnak meg a bikák, de a bőgés csúcspontján a nap bármely szakában számíthatunk a jellegzetes hangra.

A szarvasbőgés megfigyelésére évek óta indít nagysikerű szakvezetéseket a Pilisi Parkerdő, a túrasorozat pedig idén is folytatódik. A vezetett kirándulásokon a kísérő szakemberek nemcsak a gímszarvasok, hanem az éjszaka aktív többi állat életével is megismertetik az érdeklődőket. A szarvasbőgés túrák egy-egy alkalommal korlátozott számú látogatót fogadnak, és a helyszínen fizetendő díj ellenében vehetők igénybe. A résztvevőknek célszerű az erdei, terepi viszonyoknak megfelelő ruházatot és lábbelit viselniük.

A Pilis Parkerdő szarvasbőgés túráinak helyszínei és időpontjai

Budakeszi Erdészet

A túrák időpontja: szeptember 14. (szombat), 15. (vasárnap), 18. (szerda), 19. (csütörtök), 20. (péntek), 21. (szombat), 22. (vasárnap), 25. (szerda), 26. (csütörtök), 27. (péntek), 28. (szombat), 29. (vasárnap).

Találkozó: a Budakeszi Arborétum bejáratánál (GPS-koordináta: 47.525943, 18. 873417) 18.30-kor, szombaton és vasárnap hajnalban 5.30-kor.

A túra hossza 3-4 kilométer.

Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, zseblámpa/fejlámpa.

Részvételi díj, ami a helyszínen, készpénzben fizetendő: teljes árú: 1500 forint, kedvezményes (diák, nyugdíjas): 1000 forint.

Jelentkezés: a https://doodle.com/poll/yg3at2dqrkzynq2v regisztrációs felületen.

Alkalmanként maximum 120 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Budapesti Erdészet

A túrák időpontja: szeptember 16. (hétfő), 18. (szerda), 24. (kedd), 26. (csütörtök), 27. (péntek), 28. (szombat), 30. (hétfő), október 2. (szerda), 4. (péntek), 5. (szombat).

Találkozó: 17.30-kor a Budakeszi Vadaspark parkolójában (GPS-koordináta: 47.521923, 18.935854).

A túra ideje: 18.00-20.30, hossza: 3-4 kilométer.

Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, zseblámpa/fejlámpa.

Részvételi díj, ami a helyszínen, készpénzben fizetendő: hétköznap - felnőtt: 1500 forint, 14 év alatti gyerek: 1000 forint. Hétvégi napokon (péntek, szombat, vasárnap) - felnőtt: 2000 forint, 14 év alatti gyerek: 1500 forint.

Jelentkezés: e-mailen keresztül, telefonszámot is megadva a both.zsuzsa@pprt.hu címen, legkésőbb a túra indulásának napján délelőtt 10 óráig, hétvégi nap esetén pénteken 10 óráig.

Alkalmanként maximum 30 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Valkói Erdészet

A túrák időpontja: szeptember 12. (csütörtök), 14. (szombat), 26. (csütörtök), 28. (szombat), október 3. (csütörtök)

Találkozó: 16.30-kor a szépjuharfai bejáró útnál (GPS-koordináta: 47.343772, 19.254467).

A túra ideje: 17.00-20.00.

Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, zseblámpa/fejlámpa.

Részvételi díj, ami átutalással vagy az erdészetnél készpénzben fizetendő legkésőbb a túra indulása előtti napon: 4000 forint, 10 év alatti gyerekek számára ingyenes.

Jelentkezés: e-mailen keresztül (molnar.daniel@pprt.hu), legkésőbb a túra indulása előtt egy nappal délelőtt 10 óráig.

Alkalmanként maximum 30 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Visegrádi Erdészet

A túrák időpontja: szeptember 10. (kedd), 11. (szerda), 12. (csütörtök).

Találkozó: 17.00-kor a királykunyhói parkolóban (GPS-koordináta: 47.441976, 18.564719).

A túra ideje: 17.30-20.00.

Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, zseblámpa/fejlámpa.

Részvételi díj, ami a helyszínen, készpénzben fizetendő:

felnőtt: 2000 forint, 14 év alatti gyerek: 1000 forint.

Jelentkezés: e-mailen keresztül (feher.adel@pprt.hu), legkésőbb a túra indulásának napján délelőtt 10 óráig.

Alkalmanként maximum 15 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Annak érdekében, hogy a szarvasbőgés túra mindenki számára élmény legyen, a következőket érdemes szem előtt tartani

6 év alatti gyermek részvétele a túrán nem javasolt.

Kutyát, háziállatot nem lehet hozni a túrára, mivel megzavarja a vadon élő állatokat.

A túra során erdei körülményekre kell számítani. A túrák teljesítése speciális felszerelést nem igényel, de lehetőleg vízhatlan lábbeli, bakancs viselése ajánlott.

Fényképezőgépet lehet hozni, de vakut nem lehet használni, mert megriasztja az állatokat. Ugyanez vonatkozik a mobiltelefonokkal készített fényképekre is.

Zuhogó eső esetén a túrát nem tartják meg. Ezért a jelentkezők mindenképpen adjanak meg telefonos elérhetőséget, hogy a túra esetleges elmaradásáról értesíteni tudják őket.

Azoknak, akik a Budapesti Erdészet túráján vesznek részt, fontos tudni, hogy a túrát nem a Budakeszi Vadasparkban, hanem a mellette fekvő vadaskertben tartják. A Vadasparkot külön program keretében lehet meglátogatni, a szarvasbőgés túra részvételi díja a Budakeszi Vadaspark meglátogatására nem jogosít.