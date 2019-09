Jó hírt kaptak az autósok: még egyszerűbb lesz az e-kárbejelentés

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz): az alkalmazást a megjelenése óta több mint 220 ezren töltötték le, és több mint 4200 kárbejelentés érkezett a mai napig az e-kárbejelentőn keresztül a biztosító társaságokhoz, valamint a Mabiszhoz.

Az e-kárbejelentő applikáció a https://ekar.hu/ oldalról és az alkalmazás boltokból (Play áruház, Apple Store) ingyenesen letölthető autós kényelmi szolgáltatás. A 2019. januári megjelenése óta az alkalmazás több fejlesztésen, funkcióbővítésen ment keresztül, annak érdekében, hogy még egyszerűbb és gyorsabb kitöltést tegyen lehetővé az ügyfeleknek a kiemelten stresszes szituációkban.

A most kiadott verzióban újítás az is, hogy már nem csak a gépjárművezető kapja meg a kárbejelentést, hanem másnak is el tudja küldeni, például a tulajdonosnak, az üzembentartónak vagy a flottakezelőnek. Szintén új funkció, hogy járművekkel okozott dologi kár bejelentése (kerítés, híd, oszlop, stb.) is lehetővé vált az e-kárbejelentővel.