Hatalmas változások a vidéki tömegközlekedésben: minden ingázót érint!

A hat regionális közlekedési központ beolvadása után csaknem 19 ezer dolgozóval Magyarország harmadik legtöbb munkavállalóját foglalkoztató állami társaság jön létre, a munkavállalókat és munkahelyeiket nem érinti az egyesülés, írta a kommunikációs főosztály.

Hónapok óta tartó előkészítő munka után történik meg az egyesülés, a hat regionális közlekedési központ jogutódlás útján beolvad a Volánbusz Zrt.-be. Ezzel nem ér véget az integrációs folyamat: a következő időszakban meg kell oldani egyebek mellett a területileg eltérő tevékenységek, informatikai rendszerek összehangolását, a párhuzamosságok megszüntetését, a szakterületek működésének egységesítését, írják a tájékoztatóban.

Az integrációs folyamat végére egy szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez jobban igazodó, hatékonyabban működő és gazdálkodó, versenyképes közlekedési vállalat jön létre, amely nem csak pozíciójának megtartására törekszik, hanem képes új piacok felé is nyitni, mondta el Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

Az egyesülési folyamat sem a menetrendre, sem az utazási tarifákra nincs hatással, ugyanakkor az országos szolgáltatási lefedettséggel rendelkező társaság egységesebb és egyben magasabb színvonalú szolgáltatást tud majd nyújtani az utazóknak.

A közlemény szerint az integráció a munkavállalók többségénél a napi feladatokat tekintve semmilyen változást nem okoz, hosszú távon viszont számos előnnyel jár, mert a Volánbusz Zrt. az új szervezeti keretek között erősebb, stabilabb hátteret és kiszámíthatóbb munkahelyet biztosít a dolgozóknak. A folyamat az érintett szakszervezetek, érdekképviseletek teljes körű bevonása, tájékoztatása mellett zajlik.

A tulajdonosi szándék szerint az integráció elősegíti a piacnyitásra történő felkészülést, hozzájárul a szolgáltatási színvonal növeléséhez, amelynek köszönhetően az állami társaság sikeresebben vehet részt a helyközi autóbuszos közszolgáltatási feladatok ellátására kiírandó pályázatokon, valamint hatékonyabban bonyolíthatja le az eszköz-, anyag- és járműbeszerzéseket, olvasható a közleményben.

A 2012-ben megkezdett folyamat kedvezően befolyásolta az utódszervezetek működését és gazdálkodását, megszűntek a párhuzamosságok, átláthatóbbá váltak a folyamatok 2013 és 2017 között, közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Az infrastruktúrafejlesztések a közlekedést is javították, de hozzátették, hogy a járműpark átlagéletkora csak kis mértékben csökkent, és a környezetterhelési mutatók, valamint a kötelezettségvállalások sem az elvárásoknak megfelelően alakultak. Az ÁSZ úgy értékelte, hogy az átalakítás a hiányosságok ellenére is kedvező folyamat, ezért annak folytatását szorgalmazták a korábbi jelentésükben is.

