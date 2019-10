Lemeszelték a gyorshajtót: 142 kilométer/órával száguldott a szerpentines úton

Ahogy a portál írja, a rendőrség úgy tapasztalta az elmúlt időszakban, hogy a gépjárművezetők rendszeresen túllépik a megengedett sebességet. Az elmúlt napokban is kapcsoltak le a hatóságok olyan gépjárművezetőt, aki a megengedett 90 kilométer/óra helyett 142 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedett.

Az ország távolabbi részéből is sok motoros választja túraútvonalának az 1119-es utat. Annak ellenére is, hogy sokaknak nincs tapasztalata és elég információja arról, hogy ezt a szerpentines utat biztonságosan milyen sebességgel járhatják végig. A szezonban éppen ezért kiemelkedő a motoros balesetek száma az úton. A rendőrség információi szerint az utóbbi három napon belül két eset is történt.

A lap szerint szeptember 28-án délben egy Bajna irányából Héreg felé közlekedő motorkerékpáros a jobbra ívelő útkanyarulatban a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt áttért a menetirány szerinti bal oldalra, és egy szemből közlekedő motorkerékpárral ütközött össze, amelynek során két fő sérült meg. Majd ezt követően a Héreg felől közlekedő, balesetet szenvedő motoros mögött haladó másik motorkerékpáros a balesetet észlelve hirtelen fékezett, megcsúszott, és szintén elesett, de nem sérültek meg.

Még ezen a napon a délutáni órákban egy Héreg irányából Bajna felé közlekedő motorkerékpáros nem az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg sebességét, letért a jobb oldali útpadkára és elesett, ő szintén megsérült.

Idén, szeptember végéig összesen huszonöt esetben történt személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset, az említett útszakaszon. A balesetek közül nyolc Bajna és Héreg között, az említett útkanyarulatban, a 17-es kilométerszelvénynél történt. A legtöbb baleset motorosokkal történt, de további öt esetben a vétlen fél volt a motoros. A balesetek oka minden alkalommal az útviszonyoknak és az út vonalvezetésének nem megfelelő sebesség megválasztása volt.