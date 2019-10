Turisztikai gigafejlesztések Gyulán: megújul a Várfürdő és az Almásy-kastély!

Elkezdődött a gyulai Almásy-kastély kiskastélyszárnyának felújítása

Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, a felújítás koncepciójának egyik kidolgozója a helyszínen tartott rendezvényen elmondta, hogy a mellékszárny konferenciáknak, báloknak, koncerteknek, színházi rendezvényeknek adhat majd otthont, emellett gasztrotörténeti eseményeket, tematikus kóstolókat és az egészséges életmóddal kapcsolatos programokat tartanának benne. Létesülne ott "régi ízek tárháza", neves hazai és külföldi séfek bemutatkozó főzéseket rendeznének és lesz egy levenduláskert, ahol a "vidék gyógynövénytárát" mutatják majd be.

Mivel a kastély a gyulai Várfürdő szomszédságában helyezkedik el, a tervek szerint komplex bemutatótérként az egészséges életóddal kapcsolatos programok is helyet kapnak benne; emellett a helyi termelők és szolgáltatók is bemutatkozási lehetőséghez jutnak majd. A miniszteri biztos hozzátette, hogy a kastély fő szárnyának felújításakor használt interaktív elemeket - melyek több más rekonstrukciónál mintaként szolgáltak - itt is alkalmazzák majd.

A kastélyban eltöltött látogatóidőt a tervek szerint 2,5 órával növeli, ha megvalósul a beruházás

- fejtette ki Virág Zsolt, aki kiemelte, hogy a felújított Almásy-kastély átadása után a keszthelyi Festetics- és a gödöllői Grassalkovich-kastély után a harmadik leglátogatottabb műemléki kiállítóhely lett.

Görgényi Ernő polgármester elmondta, hogy a város európai uniós forrásból nettó 705 millió forintot nyert el a kivitelezésre, amelyet a megnövekedett építőipari költségek miatt további 250 milliós saját forrással egészít ki. A felújítást a gyulai Futizo Kft. végzi, a beruházás a tervek szerint egy éven belül befejeződik. Hozzátette, hogy a kiskastélyszárny rekonstrukciójával Gyula újabb lépést tett az egész várkertet átformáló, úgynevezett Szigeterőd-projekt megvalósítása érdekében.

Az Almásy-kastély kiskastélyszárnya 1807-re készült el Czigler Antal tervei alapján, eredetileg uradalmi tisztiszárnyként üzemelt. A nemesi család a nagy gazdasági világválság idején elszegényedett, akkor oda költöztek át a fő épületből, a cselédséget pedig egy új épületben szállásolták el, amely jelenleg szállodaként üzemel a vár szomszédságában. Az Almásy-kastély fő szárnyát alig két év alatt 2,4 milliárd forintból újították fel. A 2016 márciusában megnyílt kiállítóteret azóta 250 ezren látogatták meg.

Támogatást kap a Gyulai Várfürdő a Magyar Turisztikai Ügynökségtől

A Gyulai Várfürdő még az idén 2,5 milliárd forintos támogatást kap a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) a medencék felújítására - jelentette be Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója szerdán a békési fürdővárosban. Ismertette, a forrásból három szabadtéri medencét, valamint az úgynevezett favázas épületet újítják fel, bővítik a meglévő gyerekmedencés részt és az egyik termálmedencét. A beruházásnak 2021 végére kell elkészülnie - húzta alá.

Gyula évek óta a tíz leglátogatottabb város egyike a belföldi turizmusban, a vendégéjszakák számának növekedése nagyobb a magyar átlagnál.

Reményét fejezte ki, hogy a forrás révén a békési fürdőváros további egy-két helyet léphet előre a TOP10-es listán. A vezérigazgató emlékeztetett, a magyar turizmus növekedési adatai meghaladják az európai uniós és a világátlagot. Jelenleg mintegy ezer turisztikai célú fejlesztés zajlik az országban - emelte ki Guller Zoltán. Hozzátette: soha ennyi nem volt még. A turizmus a hazai GDP 11 százalékát adja, évente 10 százalékkal bővül, ez a növekedés várhatóan idén is megvalósul. Az ágazat 400 ezer embernek ad munkát.