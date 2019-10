Ezeket mindenképp látnod kell: ez a 10 legjobb dolog Vas megyében

1. Jeli arborétum

Az ország egyik legcsodálatosabb arborétuma Vas megyében, Kám település mellett található, mely áprilistól októberig fogadja a látogatókat. A Jeli Varázskertben már lombkoronasétány is várja a látogatókat, de a leghíresebb mégis az áprilisi-májusi rododendron-virágzás, ilyenkor hetekre virágba borul az egész arborétum: a teljes park területén több mint 300 rododendron-változat található itt több ezer példány formájában. Több száz koreai havasszépe, japán babérhanga virágzik áprilisban, de a japán cseresznyefáknak köszönhetően is tavasszal olyan érzésünk lehet, mintha egy teljesen másik országban járnánk. Nemrég 150 féle nárciszból összesen 15 ezer tövet ültettek a park területére, így jövőre már azt is meg lehet csodálniuk a látogatóknak.

2. Hétforrás

A Kőszegi-hegység egyik legjobb kirándulóhelye a Hétforrás, nem véletlen, hogy ennyien látogatnak el ide. A Kőszegtől néhány kilométeres erdei túra gyönyörű helyeken át visz fel a hegyre majd le egy völgybe, ahol megpillanthatjuk a bővizű, hét kifolyónyílással rendelkező forrást. A hét, nagyjából 10 Celsius fokos forrás a hét vezér (Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm) nevét viseli. Helyi hiedelem, hogy aki mind a hét forrás vizéből iszik, annak teljesül egy kívánsága. Egy másik legenda szerint aki mind a hét forrást megkóstolja, szerelmes lesz. A kirándulók számára a forrás közvetlen szomszédságában asztalokat, padokat állítottak, tűzrakó helyeket alakítottak ki.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon S. György (@sgyorgy76) által megosztott bejegyzés, Ápr 28., 2019, időpont: 8:08 (PDT időzóna szerint)

3. Őrség

Az Őrség országunk legnyugatibb vidéke, természeti kincsekben, a történelmi múltat idéző értékekben, kulturális és szakrális látnivalókban gazdag tájegysége hazánknak. A különleges és vadregényes tájat patakok, mezők, fenyőerdők és dombok szegezik. Aki ide ellátogat, egészen biztosan elfeledkezhet a szürke hétköznapokról és a mobiltelefonról, ugyanis a tájegység rendkívül izgalmas és magával ragadó: számos rendezvény, jól kiépített túraútvonalak, gazdag gasztronómia varázsolja el az idelátogatókat. A táj természeti látnivalóira és kultúrtörténeti, néprajzi hagyományaira az Őrségi Nemzeti Park ügyel. Bár rengeteg nevezetességet érdemes megnézni, mi mégis kiemelnénk a pankaszi és a kercaszomori haranglábat, az őriszentpéteri Árpád-kori templomot, a veleméri Szentháromság-templomot, a Hársas-tavat és a szalafői pityeszeri skanzent, melyeket egyszer látnod kell!

4. Cáki pincesor

A Kőszegi-hegység környékének egyik legjellegzetesebb színfoltja a Cák melletti csodás gesztenyésben található, régi időket idéző, mesebeli, zsúpfedeles pincesor. A XIX. században épült, jelenleg már műemléki védettséget élvező nyolc boronafalú, hófehér falú borospince elragadóan bájos kuszaságban sorakozik a zöld domboldalban az út mellett a gesztenyésben. Jelenleg a pincesor egy kis skanzen, néhány épületbe be is tudunk menni, láthatunk itt különböző régi szőlészeti-borászati eszközöket, oldalorsós, kősúlyos és középorsós szőlőpréseket, az egyik pincében pedig kádárkiállítás található. Ezekben a régi épületekben préselték a szőlőt, és tárolták, illetve kezelték a bort. A nagy filoxéra vész után a pincékben főleg gesztenyét és gyümölcsöket tárolták. Tavasztól őszig rendszeres programokkal is várják a látogatókat, kézműves foglalkozástól az állatsimogatóig, íjászkodástól a lovasszekerezésig, no és persze lehet bort kóstolni.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon @erazs által megosztott bejegyzés, Febr 22., 2017, időpont: 5:20 (PST időzóna szerint)

5. Ság hegy

A Ság tanúhegy Vas megye keleti részén, a Kemenesalján. 279 méter magasan emelkedik Celldömölk fölött, és közigazgatásilag is hozzá tartozik. A síkságból kiemelkedő hegy egy 5 millió éves vulkán maradványa. A hegyen a 20. században bazaltot bányásztak, ma azonban a Sághegyi Tájvédelmi Körzet védelmezi a terület flóráját és faunáját. Növényzete lényegesen különbözik a környező területek flórájától, gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik. A hegytetőn hatalmas, kereszt formájú trianoni emlékmű magasodik, Magyarország egyik legimpozánsabb ilyen jellegű alkotása. Az egyik felújított bányaépületben kapott helyet a Sághegyi Múzeum, melynek kiállítása 2012-ben teljesen megújult. Az interaktív kiállítás a hegy természeti világát, hely- és kultúrtörténetét mutatja be. Ha a Ság hegyen kirándulsz, nézd meg a Kemenes Vulkánparkot is!

6. Írottkő - Velem

A Kőszegi-hegység és a Dunántól legmagasabb pontja, az Írottkő kilátója 883 méter magason fekszik. A kilátó nevezetessége, hogy éppen az országhatár közepén található, tehát ha az egyik oldalra tekintünk ki, akkor Ausztriára látunk rá, a másik oldalra pillantva pedig Magyarországot csodálhatjuk meg. Bár fel lehet menni autóval Ausztrián keresztül, mi mégis azt ajánlanánk, hogy Velem település felől közelítsük meg a kilátót, ugyanis onnan egy néhány kilométeres, kényelmes túrával juthatunk el a csodálatos panorámához. Velem egyébként egy 300 lelkes, csodálatos kis település, amit egy patak szel ketté. Az idilli völgyben fekvő falu klimatikus gyógyhely, ezért nem csoda, hogy Törőcsik Mari is ezt a települést választotta lakhelyéül. A falu felett magasodik a Szent Vid-kápolna, ahova érdemes felmenni, de a Velemi Gesztenyenapok – ami éppen most a hétvégén, október 5-én és 6-án lesz – is rengeteg látogatót vonz. Az eseményen kilométeres hosszú kirakodóvásár várja a látogatókat, ahol megkóstolhatják és megvásárolhatják a helyiek leghíresebb portékáját, a szelídgesztenyét, és az abból készült finomságokat.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Csáfordi Zoltán (@csafordizoltan) által megosztott bejegyzés, Jún 5., 2019, időpont: 9:23 (PDT időzóna szerint)

7. Fürdők

A listából kár lenne kihagyni azokat a remek fürdőket, amelyek várják a Vas megyébe látogatókat. Ha itt jársz, mindenképp érdemes csobbanod valamelyik strandon: a megye 10 kihagyhatatlan fürdővel járja a látogatókat. Az ország leghíresebb fürdői közé tartozik a bükfürdői és a sárvári gyógyfürdő, de a szentgotthárdi, a celldömölki, a szombathelyi, a mesteri, a borgátai és a vasvári fürdők is jól felszereltek.

Kattints a HelloVidék nyugat-dunántúli gyógyfürdőkalauzáért, hogy megismerhesd, mely fürdők gyógyvize milyen betegségek gyógyítására alkalmas!

8. Szombathely, Csónakázó-tó

Vas megye megyeszékhelyén, Szombathelyen is akadnak látnivalók, ám a város szívében található Csónakázó-tó a helyiek kedvenc találkozóhelye. Nem véletlen, mivel könnyen megközelíthető, mégis nyugalmas: a tó kiváló helyszíne lehet a pihenésnek, aktív kikapcsolódásnak és a horgászásnak is. A tó mellett található a város strandja is, ahova szintén érdemes ellátogatni, de a szép Fő teret is vétek lenne kihagyni.

9. Kőszeg

Természetesen nem maradhat ki a listáról Magyarország egyik legszebb települése, Kőszeg sem. Az ékszerdobozként számon tartott település középkori épületeivel, szűk, macskaköves utcáival mindenkit levesz a lábáról. A településen sétálva megelevenedik előttünk a történelem, de a városban megrendezett programok is megemlékeznek Kőszeg ostromáról. A gazdag történelem mellett annyi látnivalót érdemes megnézni, hogy nem is győzzük felsorolni: itt található az ország legrégebbi városházája, mely már a 14. században állt, de a Fő tér meghatározó épülete, a közel 60 méteres Jézus szíve templom is lélegzetelállító. Az ország egyik legszebb terén, a Jurisics téren található a híres Hősök tornya, a Városháza, a Városkút, a Tábornokház, a Lábasház, a Sgraffitós-ház, a Mária-szobor, az Arany Egyszarvú Patikamúzeum és a Szent Imre templom – kevés olyan teret tudnánk mondani az országban, ahol ennyi látnivaló található. A térről a Jurisics vár felé sétálva a Szent Jakab-templom mellett haladunk el, mely a város egyik legrégebbi épülete, 1246-ban már állt. Az óvároson túl is akad bőven látnivaló: érdemes megnézni a város felett magasodó Kálvária templomot, az idilli Csónakázó-tavat, valamint a Szultán kilátót, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a városra és a szomszédos településekre.

10. Vadása-tó

Vas megye egyik legszebb tava ismét teljes pompájában tündököl: a heves esőzések tönkretették a tó gátját, ezért halaszthatatlanná vált a tó helyreállítása. Idén tavasszal egy alapos mederkotrás után újra feltöltötték a tó vizét, így tisztább, mint valaha! Nyáron a strandolók és a horgászok már birtokba tudták venni, a jövőben pedig egy tanösvény is épül a tó környékén. A tó tiszta vizét 12 forrás táplálja. A 200 méter széles, 350 méter hosszú tó a nyári hónapokban a kirándulók kedvelt helye.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon EvaBelso ? (@evabelso) által megosztott bejegyzés, Máj 1., 2019, időpont: 11:14 (PDT időzóna szerint)

+1. Sorokpolányi Szapáry-kastély

Vas megyében annyi látnivaló van, hogy nagyon nehéz belőle 10-et kiragadni, ezért úgy döntöttünk, egy bónusz helyszín is helyet kap a listán. A magántulajdonban lévő Szapáry-kastély Sorokpolányban található. A kastélyt csodálatos park és egy vízesés köré telepített Japán-kert veszi körül.