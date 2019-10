Nemzetközi siker: Európa legszebb tájai között a Hortobágy!

A CNN összegyűjtötte a legszebb Európai tájegységeket, a listán pedig a magyarországi Hortobágy is szerepel. Leírták, hogy a magyar tájegység 1999 óta az UNESCO világörökségi listáján is szerepel, valamint megemlítették a 800 négyzetkilométeres téjegység nevezetességeit is, többek között a Kilenclyukú hídat és a daruvonulást. Azt írják, hogy mivel a nagy terület jelentős része lakatlan, rendkívül alacsony a fényszennyezettség, így ideális helye a csillagnézésnek is.

