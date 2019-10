Itt az új magyar zarándokút: egy egész régió sorsa múlhat rajta

A Caminot három barátnő, Budavári Dóra, Rakasz Losonczy Judit és Scherer Anna indította útnak 2017-ben azzal a célzattal, hogy megmutassák a világnak, a Balaton télen is gyönyörű. Tették mindezt úgy, hogy a séta folyamán szinte mindent megörökítettek, fotók és blog formájában. Ezeket a tartalmakat pedig több ezren követték az interneten.

Amikor 2017-ben elkezdtünk gondolkozni azon, Judit ötletére egyébként, hogy télen sétáljuk körül a Balatont, akkor egyértelmű része volt az ötletnek, hogy a 365 napos Balatont helyezzük előtérbe. Így mutatva be a Balaton egy olyan arcát, amit talán nem sokan ismernek – egyébként mi sem ismertük akkor még annyira. Célunk volt továbbá az is, hogy megmutassuk a világnak azt, hogy ilyenkor is van élet a tóparton, érdemes ide jönni hiszen gyönyörű dolgokat lehet itt látni

– emlékezett vissza Budavári Dóra a Balaton Camino egyik ötletgazdája.

A balatoni körséta a kerékpárúton zajlik, ami 195 kilométer hosszú, amit a résztvevők 10 nap alatt teljesítenek. Ehhez átlagosan napi 20-21 kilométert kell gyalogolni. Ezt a távot természetesen nem kötelező végigjárni, több helyszínen is lehet csatlakozni a túrához. A szervezők, ahogy fogalmaztak a kezdőlöketet szerették volna megadni, ahhoz, hogy elinduljon egyfajta mozgolódás.

De emellett természetesen segítik is a résztvevőket. Anna az, aki összefogja a csapatot a social media segítségévet. Az egyik legnagyobb közösségi oldalon zárt csoportban tudja legkönnyebben elérni a Camino gyaloglóit (itt pedig a 2019-es esemény érhető el). Ebben a csoportban a résztvevők minden hasznos információt megkapnak ahhoz, hogy sikeresen teljesítsék a kitűzött távot. Emellet a mindennapi problémákat is kitárgyalhatják.

Olyan ezt a programot és a hozzá csatlakozó embereket koordinálni, mintha egy nagy osztálykiránduláson vennénk részt, és mi lennénk az osztályfőnökök

– mondta Scherer Anna.

Az osztálykirándulások hangulatát idéző program résztvevőinek azonban a szállát és az étkezést maguknak kell megoldanijuk. Mivel a Balaton Camino mindenki számára nyitott nincs közös vagy kötelező szállásfoglalás, mindenki a saját igényeinek megfelelően intézheti ezt. Azonban, ha segítségre lenne szükségük ebben, a szervezők természetesen ajánlanak számukra megfelelő vendéglőt, szállodát vagy apartmant. De kitérőprogramokkal is tudnak szolgálni.

Minden napra ajánlunk egy programot. Ezek általában valamilyen kulturális kitérők, vagy esetleg olyan látványosságok, amikhez egy picit le kell térni az eredeti útvonalról. Emellett mindennap javaslunk valamilyen gyasztroélményt is. Mivel közel húsz partner csatlakozott már hozzánk, akik kedvezményesen kínálnak Balaton Camino menüket. De van olyan partnerünk is, ahol mind a szállás mind az étkezés megoldható

– hangsúlyozta Dóra.

A programnak tehát az is a célja, hogy megmutassák a helyi specialitásokat és azokat a vendéglátóhelyeket, amik egész évben várják a Balatonra látogatókat. Valamint felhívják mind a vendégek mind a vállalkozók figyelmét arra, hogy nem szabad megfeledkezni a Balatonról és térségéről ebben az olykor zord évszakban sem.

Sétánk során azt tapasztaltuk, hogy az előre leszervezett helyeinken kívül nem nagyon tudunk betérni sehova. Szinte csak restiket találunk nyitva ebben az időszakban. Ezért is fontos, hogy előre tervezzünk. Azt remélem, hogy sikerül bebizonyítanunk, hogy igenis lehet embereket hozni a Balatonra a csúcsszezonon kívül is. Azt gondolom, hogy van még a régióban lehetőség. De természetesen tudjuk és látjuk, hogy nagyon nagy kihívások ezek a vendéglátósok számára is

– emelte ki Rakasz Losonczy Judit a program megálmodója.

Ez a közel 200 kilométer első hallásra nagyon soknak tűnhet. Azonban, ha belegondolunk abba, hogy egy hosszabb munkanapon nagyjából 26 kilométert gyalogolunk, akkor már nem is annyira ijesztő ez a táv. Emellet az időjárási körülményekkel is kell számolni, amik sokszor elég zordak is lehetnek. A szervezők tapasztalatai szerint átlagos álloképességgel azonban teljesíthető a túra. Az viszont kétségtelen, hogy kitartás szükséges a Caminohoz, de a Balaton mindent megér.