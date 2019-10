Nagyot fejlesztett a MÁV: elindultak az első felújított Talent szerelvények

A tíz Bombardier Talent motorvonat szervizelése és annak hosszú távú megoldása a vasúttársaság számára kiemelten fontos. Ezért első lépésként, idén áprilisban a MÁV-START, a MÁV Vagon és az ÖBB két évre szóló szerződést kötött, hogy a Győr és Bécs közötti eurégiós közlekedésben használt Talentek nagyjavítása, konstrukciós hibáinak megszűntetése, valamint gazdaságos és hatékony fenntartása mielőbb rendeződjön. Jövő év végére fejeződhet be a flotta megújítása, utána már a jelenleginél megbízhatóbban, akár 80-90 százalékos üzemkészséggel közlekedhetnek – írja közleményében a MÁV-START.

Forgalomba állt az együttműködés eredményeként az első felújított 425 sorozatú Talent villamos motorvonat, amelyen úgynevezett R2 jelű nagyjavítást hajtottak végre a MÁV-START, a MÁV Vagon és az ÖBB szakemberei. A javítás és felújítás kiterjedt többek között a forgóváz egységeire, a fékrendszerre, a vezetőállásra és az utastérre egyaránt.

Megújultak az utastérben a lengő tolóajtók, a lépcsők, a WC-berendezés, a klímaberendezések és az ülések is, a WC helyiség fala pedig antigraffiti fóliát kapott. A motorvonat az eredeti külső festés megújításával állt forgalomba.

A következő felújítások során a MÁV-START már a megújuló arculatnak megfelelő megjelenéssel látja el ezeket a járműveket is, így a külső fényezése, a külső feliratok módosítása is megtörténik, az elkészített színtervek alapján. A munkák eredményeként a Győr–Hegyeshalom–Bécs között EuRegio-járatként közlekedő Talentek, nem csak megújult belsővel, hanem tetszetős külsővel is az utasok szolgálatába állhatnak.

Címlapi kép és fotók: MÁV-START