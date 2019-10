Itt az idő: most már érdemes téligumira váltani

A hétvégi óraátállítást követően előfordulhat, hogy már sötétben indulunk a munkába, és a hazafelé vezető úton is korábban ránk sötétedik. Az éjszakai fagyok miatt az úttest csúszóssá válhat, a sötétség és az egyre gyakrabban leszálló köd pedig próbára teszi érzékszerveinket, ráadásul a szokásosnál fáradtabbnak érezhetjük magunkat. A vezetési képességeinkre és reakcióidőnkre ez hátrányosan hat, ezért növekedhet a közúti balesetek kockázata

- közölte a siklósi rendőrök közleményét a portál.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy ne hajtsunk a legnagyobb megengedett sebességgel ilyenkor, hanem menjünk sokkal lassabban, hiszen ügyelnünk kell a megváltozott látási és útviszonyokra. Ráadásul azzal is számolnunk kell, hogy biztonságosan meg tudjunk állni akkor is, ha valami hirtelen elénk kerül. A szakemberek kiemelték azt is, hogy veszélyt jelent az utakon közlekedőkre, a fákról lehulló levéltömeg az első néhány fagyos éjszaka után, de kockázatot jelent az őszi betakarítási időszakban a mezőgazdasági gépek által útra felhordott sár is.

Amit fontosnak tartanak a szakértők, az az, hogy nem csak indulás előtt, de hazaérkezés után is ellenőrizzük le a lámpákat a kocsin. Hiszen nemcsak jól látnunk kell az utat, hanem a többi közlekedőnek is jól kell látnia bennünket. A mostani ködös, esős időjárásban nagyon fontos a hátsó lámpák és a ködfényszórók helyes működése is.

Már nem nyújtanak kellő tapadást a nyári abroncsok az útburkolat áthűlése miatt. Éppen ezért már elvégezhetjük a téli gumik felszerelését. Ajánlott felmérni mindig az útburkolat állapotát, ez induláskor alacsony sebességnél történő fékezéssel ellenőrizhető.