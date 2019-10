Döntöttek: nem lesz a Balatonon sebességkorlátozás

Ahogy a portál írja a törvénymódosítás az elektromos motoros kishajók és csónakok üdülőtavakon történő üzemeltetése érdekében szükséges módosításáról szólt volna. A konkrét javaslat csak a járművek sebességét korlátozta volna, de így sem fogadta el a bizottság, ezért nem kerülhet a parlament elé a téma.

A tervezetben többek közt kifejtették, hogy a külön kormányrendeletben meghatározott sebességhatárnál gyorsabb, műszakilag alkalmas motoros kishajó és csónak kedvtelési célú üzemeltetése tilos lett volna a Balatonon. Az üdülőtavakon az elektromotoros hajtás sebességének korlátozását környezetvédelmi szempontok és biztonsági kockázatok indokolják.

Mint az indoklásban is írták, nem volt előre látható, hogy a belső égésű motorokra vonatkozó korlátozás bevezetésekor, hogy sok évvel később elektromos hajtású kishajók és csónakok is általánossá válhatnak közlekedési célokra. A gazdasági bizottság most viszont elutasította az indítványt, így nem kerül a parlament elé az ügy.