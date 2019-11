Érdemes lesz megnézni: új látványosságot kapott a Bükki Nemzeti Park

A rendezvényen az államtitkár arra emlékeztetett, hogy hazánk területének nemzetközi viszonylatban is jelentős része, mintegy tíz százaléka áll természetvédelmi oltalom alatt. Ebbe a nemzeti parkok mellett több tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület is beletartozik. Rácz András elmondta, hogy az elmúlt időszakban jelentős mértékben nőtt a nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai létesítményeinek száma és a bemutatóhelyeket is egyre többen keresik fel.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot (BNPI) 2010-ben még csaknem 96.000 regisztrált érdeklődő láttogatta meg, míg ez a száma mára megközelíti az évi 200.000 főt – tett hozzá. Kifejtette, az igazgatóság élménytárát 85 ökoturisztikai létesítmény gazdagítja; 6 látogatóközpont, 40 tanösvény, 18 idegenforgalmi hasznosítású barlang, 3 tájház, 17 egyéb bemutatóhely és 1 erdei iskola. Az államtitkár kiemelte, hogy a BNPI a génmegőrzési, természet- és örökségvédelmi tevékenységével komoly térségformáló, szervező tevékenységet is ellát a régióban. A Geopark Panzió geoturisztikai centrumként és szálláshelyként egyaránt működik.

A rendezvényen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója arról beszélt, hogy a panzió a természeti értékek megőrzése mellett az aktivitásra ösztönzi a turistákat. Rónai Kálmánné elmondta, a Bükk szívében elhelyezkedő létesítmény sokkal több mint egy szálláshely, hiszen a geológiai értékek bemutatása mellett pezsgő programokkal várja az érdeklődőket. Az eseményen részeként átadták a Bükki Nemzeti Parki Termék védjegy címeket. Az elismerést 15 termelő 45 termékén tüntetheti fel.