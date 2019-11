Tanácstalanok az autósok: egyre nehezebb megközelíteni a vezsenyi kompot

Az a baj, hogy már nemcsak a kátyúkat kell kerülgetniük az autósoknak, de a gépkocsikat össze-vissza karcolják az útra behajló fák ágai is. Sajnos se a földvári, se a martfűi, se a vezsenyi önkormányzat nem tesz semmit

- mesélte a portálnak Szabó László révész, aki kiemelte azt is, hogy korábban a három település már beadott egy közös pályázatot az út rendbetételére, azt azonban forráshiány miatt elutasították.

Nagyon sokat jelentene pedig, ha normálisan tudnánk itt közlekedni. Nagyon kátyús az út, vannak legalább negyven centi mély gödrök is, ez katasztrofális

- tette hozzá, majd tovább sorolta a jelenlegi problémákat.

Tényleg nem állapot, hogy harminc éve, amióta itt vagyok, egyszer sem csinálta meg senki rendesen ezt az utat. Már ott tartok, hogy az itt átkelőkkel összefogva mi magunk kátyúzni kezdünk, bár nem ez lenne a szabályos eljárás. De sajnálom az autósokat, főként az öregeket, mert látom, milyen balesetek történnek. Leszakad a kocsi lökhárítója, vagy kitörik a kereke, mert nincs figyelmeztető tábla, és ilyen útviszonyokra nem számítanak. Olajteknők mennek szét, aztán folyik az olaj a kompra. Ez természetvédelmi okból is kerülendő lenne. Egyszóval hihetetlen állapotok vannak, ráadásul némelyek még a szemetet is az út mellé hordják. A nyáron a sokmilliós kocsik is inkább a gáton jártak. Sokan kerülnek a komp felé, ha dugó van a szolnoki hidak környékén, de kérdés, hogy meddig. És erre járnak nagy méretű kombájnok is, amik tovább rontanak az út állapotán

- mesélte Szabó László.

A lap felkereste Szabó Ferencet, Vezseny polgármesterét, majd arról érdeklődtek, hogyan tudják megoldani a jelenlegi helyzetet.

Korábban felvetődött, hogy önerőből kátyúz az önkormányzat, egyelőre azonban meglévő forrásainkat másra kell fordítanunk. Természetesen, ha a jövő évben lesznek ilyen célra pályázati lehetőségek, mindenképpen élünk vele

- fejtette ki a polgármester.