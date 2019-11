Ez a legendás hotel lett az év szállása Magyarországon: Te voltál már itt?

A Szállás.hu által meghirdetett versenyben népszerűségi, minőségi és szakmai díjakkal is jutalmazták a legkedveltebb és legjobb szálláshelyeket, amelyek között a Danubius Hotels kötelékébe tartozó Hotel Marina az 1-3 csillagos hotelek szakmai listáján 3. helyet szerzett.

A Hotel Marina idén 50. születésnapját ünnepelte. Strandja az idei szezonra egy óriási gyermek élménymedencével bővült, a maximális kikapcsolódást az all inclusive pihenési lehetőség és a Bubbles Club program kedvezvényei segítik, amelyek nagyon népszerűek voltak az idei szezonban is a családos utazók körében. A fejlődés nem áll meg: a Hotel Marina, csakúgy, mint a Danubius Hotels többi szállodája, a folyamatos innováció mellett kötelezte el magát, hogy a vendégek számára minél teljesebb szolgáltatást nyújtson.

Szállodánk egy olyan kategóriában került a dobogóra, amelyben az első helyezett idén az Év Szállása címet is megkapta, tehát a mezőny is erős volt és különösen örülünk, hogy a szakmai zsűri elismerte a munkánkat. Büszkén mondhatom, hogy sok dicséretet kap szállodánk az internetes fórumokon is. Leginkább az újonnan épült gyermek élménymedencét, az ételeinket, a szálloda hatalmas saját strandját, környezetét, az animációinkat és végül, de nem utolsó sorban személyzetünk kedvességét szokták megemlíteni

- emelte ki a díj kapcsán Parádi Ádám, a Hotel Marina és Hotel Annabella üzemeltetési vezetője.

A Hotel Marina 50 éves jubileuma kapcsán a szálloda történetéről egy összefoglaló videó is készült. Pillanatkép múltról és jelenről, amelyben az egykori vezetők beszámolóin keresztül izgalmas emlékekkel nosztalgiázhatunk. A 11 emeletes szállodát 1967-ben kezdték el építeni, átadása után pedig gyorsan népszerű lett. A Mányoki László által tervezett épület, Balatonfüred első toronyháza, a város arculatának is meghatározó része. A vízpart és a saját strand az első pillanattól vonzotta a hazai és külföldi turistákat, azóta pedig a családos szegmens egyik legkedveltebb szállodájává tudott válni, amit mi sem tükröz jobban, mint a most neki ítélt díj.