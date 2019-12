A bazaltbánya közelsége is beleszólhat az új balatoni ipari kikötő terveibe

Vonyarcvashegy és Balatongyörök között magasodik a Szent Mihály-domb, tetején a messziről látszódó kápolnával, amely egykor a Balaton szigete volt. A néphit legendája szerint (amely a valósággal keveredik) a kápolnát 1729-ben építtette a negyven halász, akik szerencsésen megmenekültek egy pusztító balatoni viharból, amikor alattuk levált a jégtábla egy rianás miatt. A műemlék jellegű épület nem véletlenül kedvelt kirándulóhely és a turisták célpontja: környékéről gyönyörű kilátás nyílik a Keszthelyi-hegységre és a Balatonra, a keszthelyi öböltől a berényi partokig, de csodálatos a kilátás a „tanúhegyekre” Szigligettől Badacsonyig.

A felröppenő hírek szerin itt, Balatongyörök és Vonyarcvashegy határában, a Szent Mihály-kápolnától pár száz méterre, kezdődtek el a Balaton működését jelentősen meghatározó gigaberuházás, egy ipari kikötő építésének előkészületei. Úgy tűnik azonban, hogy rengeteg túlzás jelent meg és terjedt el a tervezett kikötővel kapcsolatban.

A Balaton vízminősége védelmének érdekében elgondolások kidolgozása van folyamatban a tó üzemeltetését és fenntartását érintő kérdésekről. A folyamat december 20-án zárul, arról a társadalom, a lakosság, civil szervezetek természetesen véleményt nyilváníthatnak. Az észrevételek meghatározzák majd a további tervezési lehetőségek irányát

– mondta el a HelloVidék kérdésére Németh Tímea, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság sajtó- és PR-referense.

Ezt erősítette meg érdeklődésünkre Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője is, aki hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban csupán egyfajta „előtervezésről” beszélnek, ami ez esetben szó szerint értendő. Ez azt jelenti, hogy konkrét tervekkel még nem is tudnak szolgálni, mert az elképzelések napról-napra változhatnak. Ahogy mondta, ez még csak nem is tervezés a jelenlegi szakaszában, hanem egyelőre érdemesebb inkább együttgondolkodásról, ötletelésről beszélni. A szakember kollégájához hasonlóan kiemelte, hogy az előtervezési folyamat bő három hét múlva, december 20-án zárul le, ami után egy széleskörű egyeztetés kezdődik a társadalom tagjaival, a lakossággal és a civil szervezetekkel, amik meghatározzák a további tervezési lehetőségek irányát.

A Balatoni Hajózási Zrt. jelenleg hivatalosan nem vesz részt ipari kikötő létrehozására irányuló projektben, erre való tekintettel nem kívánunk nyilatkozni a témában

– válaszolta megkeresésünkre a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART).

Úgy tudjuk, régóta tervben van egy ipari méretű kikötő építése a Balatonon, ahol az egyre gyarapodó „fekete flotta” (az ipari flotta) is kényelmesen el tudna férni, minden eszközével együtt. Balatongyörök és Vonyarcvashegy határában azonban ez az egyetlen terület, ahol erre lehetőség adódna és ami a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van

A civilek az első hírek megjelenése óta tiltakoznak a még nem is konkretizált ipari kikötő tervei és annak létesítése ellen. A legnagyobb közösségi oldalon csoport alakult „Összefogás Balatongyörök és Vonyarcvashegy között épülő ipari kikötő ellen” névvel, akik demonstrációt is szerveztek már. Többen internetes és papíralapú aláírásgyűjtést indítottak, a feliratkozók száma mára megközelíti a tízezret.

Nagyon szerencsétlen helyzetnek találjuk, hogy itt a Balaton nyugati medencéjében, a Keszthelyi-öbölben szeretnék építeni az uszály és a kőszállító kikötőt. A Keszthelyi-öböl amúgy is veszélyeztetett, mivel a Zala hordaléka itt rakódik le és az iszapfeltöltődés is itt van. Emellett ezek a nagy uszályok teljesen tönkre tennék az öböl látványát és érintetlenségét, míg az uszályforgalom felkavarná az amúgy is nagyon iszapos balatoni vizet. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a terület számos védett növény és állat élőhelyeként szolgál, itt él például az egyetlen hazai mocsári teknős. Többek közt ezért is kérjük az érintetteket, hogy gondolják át és keressenek más, alkalmasabb helyszínt

– mondta el kérdésünkre Vetőné Zeke Erzsébet, Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és Vidéke Csoport vezetője, utalva arra, hogy a területen van a Balaton egyetlen iszaptárolója (iszapkazetta).

A HelloVidéknek az esetleges ipari kikötő támogatói közül elárulták azt is, a kijelölt helyszín többek között a vasúti csatlakozás miatt is indokolt lehet, mivel a bazaltbányájáról jól ismert Uzsáról közvetlenül tudnák ideszállítani a bazaltköveket, majd innen tovább vízen eljuttatni a Balaton többi részére. Az ipari kikötő konkrét terveire és a valódi elképzelésekre egyelőre még december 20-ig várnunk kell. A határidő lejárta után a HelloVidék folytatja a kutatómunkát és folyamatosan beszámolunk a körvonalazódó koncepciókról és az ezzel kapcsolatos társadalmi visszhangról.