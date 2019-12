Őrült erővel rohanta le Tél tábornok az országot: ezt hagyta maga után

Mint azt megjósoltuk, fehérbe borult az ország hétfő reggelre. A havazás miatt a vasúton jelentős késésekkel kell számolni. Kollégáink beszámolói szerint szinte alig vannak olyan járatok, amelyek nem késnek. A HelloVidék információi szerint jelenleg a MÁV applikációja is elérhetetlen. Az átlagos késés (legalábbis a fővárost is érintő szakaszokon) pedig 10-12 perc, ahogy az az alábbi, Nyugati pályaudvaron készült fotón is látható:

A mai nap folyamán végig havazhat az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint, de az ország középső részén akár ónoseső is lehet a délutáni órákban. A nappali maximumok -1 és plusz 4 fok között alakulnak. A kemény fagyok egész héten kitartanak, szerdán akár -15 fok is lehet.

Ezen kívól az Útinform tájékoztatása szerint az ország legtöbb útját ellepte a hó, így lassabb közlekedéssel kell számolni. Ezt írják:

Az M0-s autóút déli terelt szakaszán, az M1-es autópálya irányába az erős forgalom miatt, Dunaharaszti és Halásztelek között szakaszosan araszolnak a járművek. 20 perc az időveszteség.

A másik oldalon, az M5-ös autópálya felé a 10-es km-nél egy kisteherautó kamionnal karambolozott. A helyszínelést befejezték, 1-2 km-es a torlódás.

Az M3-as autópályán, az M0-ás autóút csomópontjában Budapest felől az autóút M5-ös felé vezető oldalára való felhajtásnál egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. Az arra közlekedők forgalomkorlátozásra készüljenek, lassú az előrejutás.

Az M5-ös autópályán, Budapest felé a 23-as km-nél, az M0-ás autóút csomópontja előtt egy tehergépjármű és egy személyautó ütközött össze. A külső és leállósávot lezárták. Körülbelül 3 km-es a torlódás, 30-35 perces a menetidő-növekedés.

Az M6-os autópályán, Budapest felé a 99-es km-nél, Paks térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A belső sávot lezárták, csak a külső sávon halad a forgalom.