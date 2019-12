Ilyen strandok sem nagyon voltak eddig a Balatonnál: fontos fejlesztések indulnak

A Kutyabarát Balaton turizmus fejlesztő program 2014-ben indult útnak, melynek elsődleges célja, hogy a vendéglátó- és szálláshelyeket, a kulturális intézményeket, az önkormányzatokat és a kutyatartókat bevonva minőségi, kutyabarát turizmust hozzanak létre. Erre egyre nagyobb az igény, hiszen Magyarországon nagyjából hárommillió embert érint. Akik nagyrésze családtagként kezeli négylábú barátaikat, így a nem meglepő, hogy a családi programokon is szeretnék, ha jelen lennének a kutyusok. Legyen az egy vacsora, kirándulás, hosszabb utazás vagy akár egy közös fürdőzés.

A Balaton déli partján, Fonyódon és Balatonföldváron is lehetőségük van megmártózni a gazdiknak az ebekkel együtt, az északi parton viszont kijelölt kutyastrand még nem található. Ennek a projektnek köszönhetően viszont ez változni fog, hiszen hamarosan az északi part régiójában, Keszthelyen egy új, az ebek által is használható strand nyitja meg kapuit várhatóan már a következő szezonban.

2017 óta kerestünk olyan területet a Balaton körül, ahol megvalósítható egy kutyás strand. Az északi parton azonban gyakorlatilag nem találtunk ilyen helyet, hiszen szinte csak olyan területek vannak, amik védettek, magántulajdonban vannak vagy olyan strandok vannak, ahonnét ugye a kutyák ki vanna tiltva, illetve az önkormányzat nem kíván külön területet biztosítani erre a célra. Keszthelyen találtunk egy olyan területet, ami minden szempontból ideális volt, mivel távol esik minden olyan helytől, ahol esetlegesen zavaró lehet a kutyások jelenléte. Természetesen erre is figyelünk mivel nem szeretnénk konfliktusba keveredni, mindenképp jó, ha egy kutyás strand a központtól egy kicsit távolabb esik. Illetve fontos az is, hogy egy jól körbekeríthető terület legyen. Szerencsére itt ez is adott

– fogalmazott Sziládi-Kovács Tibor a Kutyabarát Balaton projekt vezetője.

A keszthelyi projekt 2018 nyarának elején kapott zöld utat, hiszen Keszthely város önkormányzata támogatta az ötletet és a jelenleg Déli Szabadstrand néven ismert területet átadta az új kutyastrand kialakítására. Ez a terület eddig kihasználatlan volt, fürdésre alig használták, sőt sokan nem is tudtak még a létezéséről sem. A kutyafürdető kialakításával, így ez a terület új életre kelhet és megtelhet élettel.

Igazából nem is nevezném strandnak ezt a területet, inkább egy közösségi térnek, hiszen amellett, hogy strand funkciója is lesz, egy olyan területet tervezünk, ahol akár egy egész napot is elölthetnek a kutyások. Tervezünk játszóteret is, de vendéglátóhelyeket is, ahol szeretnénk kiszolgálni mindenkit – nem csak a kutyásokat. De természetesen mindenkire gondolunk, a négylábúakra is, nekik is készülünk külön menüvel, ami prémium kutyaeledelekből áll majd. Ezen felül szeretnénk még kutyás rendezvényeket is szervezni, amiket elsősorban a főszezonon kívül rendeznénk meg, hiszen akkor a pihenés kikapcsolódás a cél. Az elő- és az utószezonra fokuszálnánk a programok terén, amikor a turizmus picit már lecsengett vagy még nem kezdődött el. De számos olyan ötletünk van még, ami a kutyásokat megfoghatja. Ilyen például a kutyás kertmozi vagy kutyás kocsmakvízek

– monda a projekt felelőse.

Az, hogy a gazdik minden idejüket kedvenceikkel szeretnék tölteni, csak hazánkban lehet kicsit furcsa. Ha megnézzük a környező országokat, például Horvátországot vagy Olaszországot itt évtizedek óta működnek olyan strandok, ahol a kutyákat is szívesen látják. Ezekben az országokban már gondoltak azokra az emberekre is, akik kutyával mennek el nyaralni. De szerencsére ez mára már hazánkban is egyre elfogadottabb ennek a projektnek is köszönhetően. Ugyan még nagyon friss, mivel a jogszabályok is behatárolták a kutyás strandok kialakítását, emellett az embereknek fenntartott fürdőhelyekről az ebek ki vannak tiltva. Ezért kell egy külön helyet kijelölni nekik.

Mivel hazánkban is megnövekedett a kutyások száma így az igény is egyre nagyobb arra, hogy a szabadidős tevékenyéget együtt töltsék a gazdik és kedvenceik. Ez a szolgáltatókat is arra ösztönzi, hogy kutyabaráttá tegyék szolgáltatásaikat. Például egy balatoni nyaralás során már nem csak arról van szó, hogy egy étterembe be lehet menni a kutyával, hanem egyre több múzeum, kirándulóhely és most már strand is fogadja az ebeket

– emelte ki Sziládi-Kovács Tibor.

A keszthelyi kutyastrandot is hamarosan birtokba vehetik a csaholó kedvencek, hiszen a tervek szerint 2020 májusában nyitja meg kapuit a park. A felmérések megtörténtek, a munkálatokat pedig januárban kezdik meg a szakemberek. „Egy igen komoly fejlesztés előtt állunk. A kutyajátszótér, a kerítés, az épület felújítása, a partszakasz rendbetétele, ezek mind nagy feladatok. A költségek várhatóan öt- és hétmillió forint között lesznek majd” – hangsúlyozta Sziládi-Kovács Tibor.

A kutyás strand egy olyan turisztikai attrakció, ami a városnak várhatóan komoly bevételeket hoz majd. Balatonföldváron, Fonyódon már áprilisban elkelnek a kutyabarát szálláshelyek a nyári szezonra. Ez is azt mutatja, hogy hatalmas ereje van a kutyás turizmusnak. Ez a beruházás várhatóan egy-kétezer kutyás szállásfoglalást hoz majd a mind városnak és a régiónak egyaránt, ami komoly bevételeket jelenthet.