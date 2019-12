Ez lehet a megoldás: így védhető ki rengeteg vadbaleset

Látható, hogy rengeteg a vad a környékünkön. Felvetődik a kérdés: miért nem tudják hathatósan elvégezni a vadászok a munkájukat?

- írta egy olvasó a portálnak küldött levelében.

Nem értek egyet azzal, hogy öljük meg az állatokat csak azért, mert egyesek szerint túl sokan vannak. Azzal viszont nem tudok vitatkozni, hogy veszélyes a jelenlétük – komoly balesetek kiváltói lehetnek. Az utak biztonságát kellene növelni

– fogalmazott egy másik olvasó.

Szakemberek szerint tényleg gyakori a vad és gépjármű ütközése, de Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei Területi Szervezetének elnöke úgy véli, a jelenségnek több oka is van.

Sajnos nincs sok vad, csak az a kevés is, ami van, nincs a helyén. Erdősítések vannak és a jó vadbúvóhelyek – például a Mecseken is – ki vannak kerítve. Így a vadak be vannak zúdítva a mezőgazdasági területekre, amelyek mellett ott az út. Probléma, hogy a mezőgazdaságban kárt okoznak, de gond az is, hogy nem találnak vissza az eredeti élőhelyükre

- magyarázta a szakember.

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor mégis, hol legyenek a vadak? Az OVSZ Baranya megyei Területi Szervezetének elnöke szerint mi emberek generáljuk a problémát. Úgy véli a megoldás az lenne, ha minél kevesebb kerítés lenne és a vadak (szarvasok és vaddisznók) visszatalálnának az eredeti élőhelyükre, az erdőbe.

Ameddig az eredeti élőhelyükön kerítések vannak, kikerítik őket, nem találnak vissza . Ennek következménye, hogy a mezőgazdaságban is elkezdenek keríteni, mert nem akarják, hogy az ő kukoricájukat egye a vad. Innentől kezdve az a kérdés, hogy akkor mégis hol legyen az állat? Mi sem tudjuk megválaszolni a kérdést, hogy ki az, aki szívesen látná őket. Ez a Vadászkamara napi problémája, szakembereinkkel keressük rá a megoldást

- mondja a szakember.