Rohamosan fejlődik a Tisza-tó: ezek az újítások várják jövőre a látogatókat

A portál azt írja, hogy a település jó irányba halad, a fejlődést a turizmus élénkülésében látják. Az ülésen elhangzott, hogy idén több mint 3000 vendégéjszakával többet regisztráltak, még úgy is, hogy nem volt kedvező az időjárás. A látogatók számára a Tisza-part jelenti a vonzerőt, azonban a település szerint a teljes falut be kellene vonni az idegenforgalomba. Az ülésen szó volt arról, hogy milyen teendők vannak, hogy még jobban teljesítsen a helyi turizmus.

A bizottság feladatként kapta meg az illegális szemétlerakás felszámolását, a kóbor kutyák okozta problémák kezelését. Egyetértettek a jelenlévők abban, hogy a falunak meg kell őrizni az értékeit, a hangulatát, az építészeti stílusát, a hagyományait, a szokásait, s a mindezeket bemutató rendezvényeit. Fel kell kutatni és be kell mutatni a településen élő emberek tudását, nyitottá kell tenni a vendégek előtt a civil szervezeteket. Az tervezik, hogy összegyűjtik és közkinccsé teszik a népi kézművességet, a falusi élet hagyományos elemeit, s ezen értékek köré akár többnapos fesztiválokat szerveznek

– mondta Kücsön Gyula. Hozzátette, hogy Szalai Klára festőművész településre költözésével a községnek lehet esélye arra, hogy a Tisza-tó térségének művésztelepévé váljon, mivel a művész új típusú kiállítóterekben gondolkodik, mely a településre új lendületet hozhat.

Számos fejlesztés zajlik a településen: a Tisza-tavi strandfejlesztés kivitelezése hamarosan lezárul, tavasszal új panorámateraszt és partvédelemmel bíró homokos strandot kap a település, a hajóval érkezők számára pedig új kikötőhelyet alakítanak ki. Vízi bázis mellett sólyapályát is építenek, valamint egy négy évszakos éttermet, mely várhatóan jövő tavasszal nyitja meg a kapuit. Gyermekvigyázó és foglalkoztató is lesz, de a korábbi kedvelt szolgáltatók is várják a látogatókat, mint a Tisza-tavi MiniZOO és a Tündérrózsa kikötő.