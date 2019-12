Új látnivalóval bővült a Gerecse: ezzel találkozhatnak a kirándulók

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára felidézte, hogy a Gerecse Natúrpark Látogatóközpontot 2013-ban kezdték el tervezni, 2018 nyarán tették le az alapkövét. A 370 négyzetméteres létesítményben a Gerecse szépségeit, értékeit mutatják be, kiállítóteret, előadóteret, interaktív foglalkoztatót és ajándékboltot alakítottak ki. A beruházást a Szalézi Lelkigyakorlatos Ház valósította meg 214 millió forint európai uniós pályázati forrás segítségével. Elmondta, hogy a környéken hasonló látogatóházak, múzeumok vannak Lábatlanban, Esztergomban, Dömösön, Tatabányán és Dorogon is, ezeket fel lehet fűzni egy komplett turisztikai ajánlatra. Ezt segítik a kerékpárutak, és az a szerencsés helyzet, hogy az Országos Kéktúra, valamint a Nyerges 20/40 és a Kinizsi 100 teljesítménytúra is itt halad át - tette hozzá az államtitkár.

Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök a hála és köszönet szavait tolmácsolta az értük imádkozóknak, a Mindenhatónak, a támogatóknak és a kivitelezőknek. Ezt követően megáldotta az épületet, és a vendégekkel közösen átadta a látogatóházat, amely 2020. áprilisában nyílik meg a nagyközönség előtt. A Don Bosco Szalézi Társasága római katolikus férfi szerzetesrend, hivatása a fiatalok oktatása és nevelése. Magyarországon 1913-ban telepedtek le Péliföldszentkereszten, ezért a rend hazai tagjai különös tisztelettel fordulnak a zarándokhely felé. A Gerecse Natúrpark 2012-ben alakult az Által-ér Szövetség koordinálása mellett 29 helyi önkormányzat, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, valamint 17 egyéb szervezet összefogásával.

