Ide utaznak karácsonykor a magyarok: mutatjuk a toplistás helyeket

Itthon 2016-ról 2017-re 120 százalékkal, míg 2017-ről 2018-ra 85 százalékkal nőtt a közvetített forgalom a december 22-26 közötti időszakban és a foglalási adatok alapján idén ez további 30 százalékkal gyarapszik

– mondta Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója.

Az utazni vágyó magyarok kedvét az sem csökkenti, hogy ebben az időszakban a szállásadók gyakran másfélszeres vagy akár két és félszeres árrakkal dolgoznak. Ennek ellenére a foglalások darabszáma 24 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest.

Legtöbben az apartmanokat (27%), vendégházakat (19%) vagy panziókat (18%) választják, ám nagy az érdeklődés a három (17%) és négycsillagos (14%) hotelek iránt is. Az átlagos foglalási érték 97 ezer forint, amely 53 százalékkal magasabb a tavalyinál. A legtöbb utazó (36%) 50 ezer forint alatt költ a szálláshelyére, a vendégek kevesebb mint harmada 50-100 ezer forintért foglal. 17 százalék hajnaldó akár 100-150 ezer forintot is fektetni a karácsonyi kikapcsolódásra, 8 százaléknak ez viszont 200 ezer forintot is megér. Természetesen vannak extrém esetek is: a legnagyobb összegű foglalás 1 millió 250 ezer értékben történt, a legolcsóbb pedig 5000 forintért.

A megyéket tekintve Heves (12%), Zala (11,9%) és Pest (10,8%) megye a legforgalmasabb, a népszerű, toplistás úti célok között, pedig Hajdúszoboszló, Hévíz, Gyula, Zalakaros és Eger, Szeged, Budapest, Siófok, Harkány és Miskolctapolca szerepel.

A legnépszerűbb úti célok a magyarok körében karácsonykor, belföldön

Hajdúszoboszló Hévíz Gyula Zalakaros Eger Szeged Budapest Siófok Harkány Miskolctapolca

A legtöbb szállásadónál ilyenkor már szinte teljes a kapacitások kihasználtsága, ezért ha utazni szeretnénk érdemes előre gondolkodnunk és akár 3 hónappal korábban cselekedni. A legtelítettebb nap december 26-a, csütörtök lesz. A foglalások nagy része három vagy két napra szól, a látogatók 15 százaléka utazik csak négy napra, legkevesebben pedig az egy napos kikapcsolódást választják.

