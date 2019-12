Bővül a szarvasi Mini Magyarország: újabb elemek kerülnek a Makettparkba

A márciusi bővítéskor főként magyarországi épületekre fókuszálnak, a Balaton-környéke és a Zemplén vidéke kerül górcső alá

- mondta el a makettpark sajtóreferense, Klemann Tímea. Hozzátette, hogy idén is bővült a park öt új makettel: a soproni Tűztoronnyal, a fertődi Eszterházy-kastéllyal, az őrvidéki (burgenlandi) Fraknó és Léka várával, valamint a kismartoni plébániatemplommal. 2019 tavaszán egy különleges játszóteret is kialakítottak a park területén a külföldön is neves Kő Boldizsár tervei alapján.

A makettpark látogatóinak száma 2019-ben meghaladta a 125 ezret.

A Szarvasi Arborétumban található Mini Magyarország Makettpark 2013. április 10-én nyílt meg Szarvas történetének egyik legnagyobb magánerős turisztikai beruházásaként. A park hazánk történelmét, hagyományait, építészeti nevezetességeit mutatja be. Folyamatosan bővül újabb épületekkel és látványosságokkal, így 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók.

A park interaktív, nemcsak a tihanyi visszhangot, hanem többek között a pécsi dzsámiból a müezzin énekét, az Operaházból - a szarvasi születésű - Melis György híres áriáját, Kodály Zoltán Háry János című daljátékának Toborzó Dalát is megszólaltathatják a látogatók.

Itt található az ország leghosszabb szabadtéri makettvasút-hálózata is, amelyen a magyar vasúttörténet legszebb vonatait a látogatók indíthatják el. A mini Dunán és Balatonon pedig hazánk nevezetes vitorlásai és hajói ringatóznak.

