Ide utaznak a leggazdagabb magyarok az ünnepek alatt

2016-ról 2017-re 120 százalékkal, míg 2017-ről 2018-ra 85 százalékkal nőtt a december 22-26. közötti időszakra közvetített forgalom Magyarországon – árulta el Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója. És a HelloVidék iparági információi szerint az év utolsó napjaiban, sőt, egészen január 5-ig hasonló forgalomra készülnek a szállásadók Magyarországon. Belföldön annak ellenére nő a foglalások száma, hogy az ünnepkor a szállásadók gyakran másfélszeres vagy akár két és félszeres árral dolgoznak.

A legtöbben az apartmanok, a vendégházak és a panziók közül választanak, de fokozott az érdeklődés a három és négycsillagos hotelek iránt is. A Szallas.hu statisztikái szerint az átlagos foglalási érték 53 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva, idén 97 ezer forintot tesz ki. A legtöbben 50 ezer forint alatt költenek szálláshelyükre, a vendégek kevesebb mint harmada 50-100 ezer forintot szán a karácsonyi kikapcsolódásra. A foglalások 10 százaléka 200 ezer forint feletti. A megyék közül Heves, Zala és Pest részesülnek legnagyobb arányban a forgalomból. A legnépszerűbb úti célok karácsonykor Hajdúszoboszló, Gyula, Zalakaros, Eger, és Hévíz.

Utóbbi azzal is felállhatott a dobogóra, hogy a legnagyobb összegű foglalás 1 millió 250 ezer forint értékű volt idén. És ez nem véletlen…

Mégis, mi kerül Hévízen több int 1 millióba?

Magyarország egyik talán legkeresettebb vidéki fürdőhelye Hévíz, mely a külföldi vendégek körében is igen népszerű. Nem is csoda, hiszen a világon egyedülálló kezeléseket vehetnek igénybe a gyógyulni és a piheni vágyók. A Hévízi Tradicionális Kúra számos egészségügyi problémára lehet megoldás, ilyen például a hát- nyak- és gerinc fájdalmak, ízületi kopások, meszesedések, de prevenciós hatása is bizonyított. A kezelésnek négy lépcsőfoka van. Az első a szakorvosi vizsgálat, mely alapján egyéni kúratervet készítenek, ezt követi a kezelés maga, mely két-három hetet vesz igénybe. A kúra végeztével pedig újabb szakorvosi vizsgálat következik, ahol kiértékelik, mennyire voltak hatásosak a kezelések.

A kezelést kilenc helyen tudják igénybe venni az érdeklődők, ebből három pedig társadalombiztosítás által támogatott. Azonban, ha nem az orvosunk utal be a kezelésre hanem saját magunk döntünk a kúra mellett, akkor a tizennégy napos kezelés, az igénybe vett egyéb szolgáltatásoktól függően akár ezerötszáz euróba is kerülhet. A helyi szállodák a tradicionális kúra mellett számos más beauty és wellness kezelést is kínálnak. De a vendégek akár fogászati kezeléseket és egyéb medical wellness lehetőségek is igénybe vehetnek, hiszen minden hévízi szálloda speciális ajánlatokat kínál.

A Hévízi Turisztikai Iroda elmondása szerint a városban az elmúlt évben több, mint egymillió kétszázezer vendégéjszakát jegyeztek. Közel negyvenöt országból érkeznek a vendégek, de még mindig a hazai közönség a meghatározó, az ide látogatók hatvan százalékát teszik ki. A külföldi látogatók nagytöbbsége Német- és Oroszországból keresik fel a várost.

A Hévízi Tradicionális Kúra alapelemei a minősített gyógyvízben való fürdőzés, a gyógyiszapos pakolás vagy a gyógyiszapfürdő és a súlyfürdő. Ezeket a gyógyulás érdekében gyógymasszázzsal, mozgásterápiával, fizio- és hidroterápiával lehet kiegészíteni. A kezelések alapját természetesen a Hévízi-tó adja, mely különlegességét többek között gazdag ásványianyag tartalma és hőmérséklete adja. A tó vize ugyanis télen sem csökken 22 Celsius fok alá, így ekkor is lehetőség nyílik a szabadtéri fürdőzésre, nyáron akár 38 fokos is lehet a víz hőmérséklete.

Természetesen a Hévízi-tó vize önmagában is gyógyító erejű. Elsősorban azon vendégeknek javasolják a tóban való fürdőzést kiegészítő kezelésként, akik mozgásszervi megbetegedésekkel, idült nőgyógyászati és bőrgyógyászati betegségekkel rendelkeznek. Azonban azt mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a fürdőkúra elött is érdemes kikérni az orvosunk tanácsát.

A tó körül több fürdőhelyközül is választhatunk, melyek számtalan plusz szolgáltatási is kínálnak. Melyeket külön-külön vagy akár csomagba is igénybe lehet venni. A tóban való fürdőzéshez is több belépőjegyet kínálnak. Az egész napos belépő ára 5500 forint, de választhatunk három-négy órára szóló jegyet is. A három órás 3200, a négy órás 3900 forint. De természetesen kedvezményes jegyeket is kínálnak a diákok, a gyerekek és a nyugdíjasok részére is egyaránt. Ha azonban a csomagajánlatok közül választunk, akkor lehetőség nyílik a napi többszöri belépésre is.

Egy Tizenegy napos „bérlet” 64000 forint. De nem csak a tóban való fürdőzéshez kínálnak akciós árakat, a Hévízi Tradicionális Kúra csomagban való megvásárlásánál is kedvezményes árat számolnak, 55000 forintot. A gyógyulni kívánók melle a szépülni kívánókra is gondoltak, beauty spa csomagot 21000 forintért kínálnak a tó mellette található Festetics Fürdőházban. De természetesen az orvosi vizsgálatokat is elvégeztethetjük, ehhez választhatjuk a Fedett Fürdő és Terápiás Centrumot, ahol a szolgáltatások kifogyhatatlan tárháza fogadja a vendégeket. A szakorvosi vizsgálatot mely a kezelések előtt elengedhetetlen 8000 forintért vehetjük igénybe. De itt a 2100 forintos belépő megvásárlásával még fedett medencében is élvezhetjük a tó vízének jótékony hatását.

A hévízi orvosok összeállítottak egy listát azok számára, akik a tó vizének gyógyító hatását szeretnék csak élvezni: „orvosi javaslat nélkül maximum 30 percet tartózkodjon a vízben, majd pihenjen. Lehetőleg állva fürdőzzön, hogy a vízből párolgó gáznemű anyagok buborék formában rakódhassnak a bőrre, onnan pedig a szervezetébe jussanak. Lehetőség szerint, reggel vagy a délelőtti órákban fürödjön, ne teli gyomorral, de éhesen se. Fürdőzés előtt ne fogyasszon szeszes italt! Fürdés előtt ne használjon napolajat, mert távol tartja a víz hatóanyagait. Fürdés után várja meg míg teste fokozatosan lehűl, fordítson elég időt a pihenésre.”

A város szállodái természetesen minden szezonban készülnek különleges ajánlatokkal. Ez igaz a téli időszakra is, ugyanis mindenhol találkozhatunk az iskolai téli szünetre, karácsonyra vagy szilveszterre készült kedvezményekkel. Ezek azonban nagyon népszerűek a vendégek körében, így érdemes még időben lecsapni az ajánlatokra. Az új év várásra akár már 24000 forint ért foglalhatunk szobát, mely még a fürdő használatot is magában foglalja. Viszont a magas érdeklődés miatt érdemes mihamarabb szobát foglalni, mivel már csak alig maradtak szabad szobák az ünnepi időszakra.

Hévízen tehát minden adott, hogy megőrizhessük vagy rehabilitálhassuk egészségünket. A szolgáltatások egész tárháza áll rendelkezésre, melyeket sok esetben még a társadalombiztosító is támogat, ha viszont saját erőből szeretnénk igénybe venni ezeket, akkor csak a pénztárcánk szabhat határt.

Címlapkép: Getty Images