Brutális vadgázolás Piliscsabánál: egyszerre három vaddisznót kapott el a kocsi

Január 5-én, vasárnap este a 10-es úton Piliscsaba határában hármas vadgázolás történt:

egy Ford egyszerre három vaddisznót gázolt el.

Személyi sérülés nem történt, de az állatok elég rosszul jártak. A kiérkező polgárőrök lehúzták őket, és megtisztították az utat az autóról letört törmelékektől.

A vadakat elszállították, az autó sofőrje saját lábán távozott a helyszínről.

A balesethez Szentiván, Tinnye, Piliscsaba, Pilisjászfalu polgárőrsége vonult ki, írta meg a Várkapu.info a pilisjászfalui polgárőrség tájékoztatása alapján.

A szervezet Facebook-oldalán fotókat is közzétett az esetről:

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy évente több ezer vadbaleset történik Magyarországon, amely nemcsak az állat elpusztulását okozhatja, hanem az ütközés során az autóban ülők is súlyos sérüléseket szenvedhetnek, a járműben milliós károk keletkezhetnek. Egy nagyvaddal való ütközés akár végzetes is lehet az autóban tartózkodók számára. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2018-2019-es vadászati évre vonatkozó adatai alapján összesen országosan 15037 vad (gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, fácán, fogoly) hullott el ilyen baleset következtében. Cikkünkben összeszedtük azokat a vadriasztó eszközöket, gyakorlati tudnivalókat is, amelyekkel nagyobb eséllyel előzhető meg hasonló tragédia.

