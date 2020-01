Hatalmas bírságrekord: rengeteg pénzt hajtott be a MÁV

A lap szerint több ötéves rekord is megdőlt 2019-ben, amikor a bliccelő utasok által befizetett követelésbehajtásból származó befolyt bevétel meghaladta a 103 millió forintot. 2017-ben összesen 63 millió forint folyt be, 2018-ban pedig ez a szám 46 százalékos növekedéssel 93 millió forintra emelkedett és 2019-ben további 10 százalékkal nőtt. 2017-ben és 2018-ban is 35-35 ezer jegyzőkönyvet állítottak ki a jegyvizsgálók bliccelés vagy egyéb vasúti szabálysértés miatt, 2019-ben pedig 30 ezer alkalommal szabtak ki bírságot 313,1 millió forint értékben.

A vasúttársaság 2019-ben összesen 794 egy összegű és 2334 részletfizetésre irányuló fizetési megállapodást kötött, valamint 33,8 ezer felszólítást küldtek ki.

Hozzáfűzték, hogy az elmúlt időszakban a sajtó sokat foglalkozott azzal a hírrel, hogy egy rendszeresen bliccelő férfit, akit a Nagykátai Járásbíróság első fokon folytatólagos csalás miatt börtönbüntetésre ítélt, a Budapest Környéki Törvényszék felmentett a büntetés alól, a bliccelésről pedig kimondta, hogy az nem bűncselekmény.

A bliccelés soha nem volt bűncselekmény, a nagykátai bíróság ítéletéhez egyedi és rendkívüli körülmények vezettek

- jegyezte meg a MÁV-START.

A büntetőjogi tényállástól függetlenül azonban, a vasúti büntetések a követelésbehajtás a polgári jog eszközeivel továbbra is érvényesíthetők, melyet a követelésbehajtási eredmények mindennél jobban bizonyítanak.

