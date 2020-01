Koronavírus: szinte hihetetlen, mivel védekeznek az önkéntes karanténban Bódi Gusztiék

Ahogy a portál beszámolt róla, külföldön tartózkodik az ismert zenészházaspár, Bódi Guszti és neje, Margó is. Útjuk alatt viszotn a Bódi-házaspár komoly döntést hozott: hazatérésük után önként karanténba vonulnak.

Az elején nagyon megijedtünk, igyekszünk figyelni, ha hazamegyünk, akkor bármi is lesz, kivizsgáltatjuk magunkat. A helyi hatóságok nagyon felkészültek, hőszkennerekkel fi­gyelik az embereket, vigyáznak ránk. Ami kicsit aggasztó, hogy egy kínai nővérke szerint az ottani hatóságok eltitkolják a betegek valódi számát, ami sokkal nagyobb, mint amit korábban mondtak. Mi most az utcán nem eszünk, csak a bevált helyeinken, vagy Margó főz, most is éppen egy gulyáslevest készít vacsorára. Az utcán a tuktukon maszkot viselünk, biztos, ami biztos, hiszen cseppfertőzéssel is terjed a koronavírus

– mesélte Guszti az eddig kint töltött napokról.

