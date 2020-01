Berobbantak a piacra: szegedi startup-találmány hódította meg New Yorkot

Minden év januárjában rendezik New Yorkban az NRF Retail Weeket, Amerika legnagyobb kereskedelmi kiállítását. Az idei eseményen olyan világmárkák voltak jelen, mint a Microsoft, Google, American Express vagy Starbucks. A nagy nevek közt azonban felbukkant egy hazai cég is, akik a nulladik napon szervezett privát bemutatón robbantak be a köztudatba egy saját készítésű Kioszkkal.

A szegedi székhelyű Antavo marketing megoldást és hűségprogramokat biztosít olyan nemzetközi cégeknek, mint a Benetton, LuisaViaRoma, PepsiCo, vagy Toys”R”Us. 2019-ben azonban több olyan terméket is kifejlesztettek, amellyel a bolton belüli élményt lehet fokozni.

Ezek közül a legkiemelkedőbb a ‘Loyalty Experience Kiosk’, egy érintőképernyővel, arcfelismeréssel és mozgásérzékelős kamerával ellátott eszköz, mely ablakot nyit az újgenerációs hűségprogramok felé.

Mind a technológiai, mind pedig a szoftveres oldal a hazai cég munkáját dicséri - az Antavót négy magyar fiatal alapította Londonban 2012-ben, és a cégnek van egy magyar leányvállalata. A tervrajzot és a koncepciót Kecsmár Attila, a cég társalapítója és ügyvezetője álmodta meg, továbbá a programozástól kezdve a dizájnon és az összeszerelésen át a fejlesztés a szegedi irodában történt.

A termék egyik nagy újításának számít az NFC (Near Field Communication) technológia felhasználása, melyet az Apple múlt ősszel tett népszerűvé az iPhone X-szel. Dióhéjban az NFC lehetővé teszi, hogy a felhasználók a telefonjukat az eszköz oldalának érintve könnyedén bejelentkezhessenek vagy regisztrálhassanak a bolt hűségprogramjába.

A kereskedelmi szférában forradalminak számító eszköz hivatalos premierjére január 11-én került sor, az NRF hét részét képező Innovation Mansion-ben. A New York-i Soho egyik 5 emeletes városi palotájában rendezett zártkörű eseményen olyan márkák magas rangú képviselői próbálhatták ki az Antavo újítását, mint a Disney, LUSH vagy H&M. A hagyományos vásárlói élmény és a bolti tér fontossága reneszánszát éli nyugaton, így az Antavo találmánya nem is debütálhatott volna jobbkor.

“A Kioszk célja, hogy emlékezetessé tegyük a boltban töltött időt, és meggyőzzük a vásárlókat, hogy minél többször térjenek vissza”

- mesélte Kecsmár Attila, aki Nemes Andrással, a cég másik társalapítójával együtt képviselte az Antavót New Yorkban. “Ez a koncepció nagyon jól rezonált a külföldi közönséggel, rögtön meglátták benne a potenciált. A legtöbben az NFC-s bejelentkezésre voltak kíváncsian, mert az Apple újítását ilyen formában még sehol nem használták fel” - tette hozzá.

A bemutató sikerére építve az Antavo Kioszkjai New Yorkban és Szingapúrban debütálnak több divatcégnél az év első felében