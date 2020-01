Hatalmas fejlesztések indulnak Nyíregyházán: erre futja 2020-ban 1,5 milliárdból

Nyíregyházát legtöbbször a Sóstói állatparkkal azonosítják, ha turisztikai látványosságokról beszélünk Magyarországon. Pedig a szabolcsi megyeszékhely számtalan programot és érdekességet nyújt az ideérkező turisták számára. Az elmúlt években mindig nőtt a településre érkező vendégek száma, ezt a javulást segítheti elő az a több, mint másfél milliárd forintos fejlesztés, amit Nyíregyháza kulturális életére fordít az önkormányzat és az intézmények.

A Benczúr tér és a Bessenyei tér között található Nyíregyháza igazi kulturális központja. Itt van a Jósa András Múzeum, ami 2019-ben az év múzeuma díjat is megkapta, a Móricz Zsigmond Színház, a nem rég felújított Rózsakert Szabadtéri Színpad és a Kállay-kúria, ez a központ bővül most egy ötödik elemmel. A régi Helyőrségi Művelődési Otthont alakítják át a szabolcsi megyeszékhelyen, ami a jövőben a Szinbád nevet viseli majd. A tiszti klub új nevét azért kapta, mert egyszerre kötődik Nyíregyházához és a színházhoz is, a hős alakját ugyani Krúdy Gyula vetette papírra. A magyar prózaírás egyik kiválója alakja pedig, mint ahogyan sokan tudják, Nyíregyházán született.

Maga a több, mint ezer négyzetméteres épület egy színháztörténeti múzeum lesz, minden egyes helyiség színházi relikviákat tartalmaz majd, például jelmezeket, maketteket és kellékeket, ide költözik a jegyiroda, de egy hangulatos kávézót, egy bisztró éttermet és egy rendezvénytermet is kialakítanak majd a Szinbádban. A főattrakció pedig egy 3D-s mozi lesz az épületen belül, harminchat fotellel, itt olyan filmeket vetítenek majd, amelyek a színháztörténeti korokat mutatják be a látogatóknak. Az öt-tízperces filmekból megismerhetik például az ókori görög színjátszást vagy az angol shakespear-i színházat. Ezeket öt nyelven, narrálva készítik majd el, ezzel is segítve a külföldi látogatókat. A kerthelyiségben egy pódium színpad működik majd, ahol a nyári időszakban is különböző előadásokat láthatnak a nézők. Ennek különlegessége, hogy az éttermek boxait összekötik az étteremmel, így egy vacsora mellett élvezhetik a nézők a színházi darabokat. A tervek szerint a Szinbád 2020 szeptemberében megnyitja kapuit, a színház feladata, hogy tartalommal is megtöltsék az új intézményt. Erre szintén vannak már tervek, közölte Kirják Róbert, a színház ügyvezető igazgatója. Erre az átalakításra több, mint 750 millió forintot nyert a nyíregyházi önkormányzat.

A Móricz Zsigmond Színház 2019 év végén fontos elismerést is kapott, az Év Marketingaktív vállalkozása, illetve ötszörös Marketing Gyémánt Díj tulajdonosa lett. Előbbi a Magyar Marketing Szövetség fődíja, a színház mint vállalkozás kapta ezt, mert a legkreatívabb reklámokkal állt elő az elmúlt évben, közölte az ügyvezető igazgató. Ezt a díjat korábban még soha nem ítélték oda színháznak. A kulturális intézmény nagy hangsúlyt fordít a marketingre, ez azért is fontos, mert bár Nyíregyházán csak egy színház működik, de számukra minden más kikapcsolódási program nagy konkurenciát jelent, akár egy mozi vagy egy buli is. Emellett az elmúlt években sikerült növelniük a bérleteladások számát és a jegybevételeket egyaránt. Hiába készülnek remek előadásokkal a nézőknek, ha a nézők erről nem értesülnek, valamint a törzsvendégeken túl is szükség van a közönség megszólítására.

A Kállay-kúria felújítása szintén egy fontos pont a kulturális negyed kialakításában. Ennek a második ütemére szintén több száz millió forintot nyert a város, ha pedig kész lesz, a főépületbe költözhet az 1993 óta a Nyírvíz Palotában lévő Kállay gyűjtemény. Ezt Kállay Miklós adományozta Nyíregyházának és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. A felújítás első ütemében már kialakítottak egy tizenhatezer kötetes, ötnyelvű könyvtárat, az új részben pedig egy várostörténeti kiállítás kap helyet, valamint itt is lesz egy konferencia és egy gyermek foglalkoztató terem. Ezt várhatóan a Múzuemok Éjszakáján nyithatják meg a közönség előtt.

A nyíregyházi Benczúr és Bessenyei tér is megszépült az elmúlt időszakban, lecserélték az utcabútorokat és a salakos sétányokat. Szökőkút épült a színházzal szemben, ötszáz méter hosszan rekortán pályát alakítottak ki, ennek alsó megvilágítása pedig lehetővé teszi a késő esti futást is, de felújították és teljesen modernizálták a játszóteret is, amely így már minden 21. századi elvárásnak megfelel, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat a parkban. Minkdét téren egy-egy USB csatlakozóval ellátátott okos padot is elhelyeztek, ezek napelemmel működnek, ezek segítségével akár elektromos eszközeinket tölthetjük a padoknál. Ülőkövek, napozóágyak, sakk asztal és ülőkavicsok színesítik a parkokat. A Benczúr és Bessenyei tér teljesen új arculatot kapott Nyíregyháza központjában. Ebben az évben pedig a mellettük elhaladó autóutak aszfaltburkolatai is megújulnak.

A kulturális negyedhez tartozik még a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola melletti egyházi történeti és művészeti múzeum építése is. Az új, többcélú kulturális intézmény egy tanulmányi ház is lesz egyben. Erre azért van szükség, mert a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjteményhez jelenleg nehezen fér hozzá a közönség, valamint helyhiánnyal küzd a könyvtár állománya is. Egy hagyományos, “L” alakú komplexumot terveztek a főiskola mellé, amely színvilágában is illeszkedik az oktatási intézmény belvárosi épületéhez. Erre a beruházásra 600 millió forint támogatást kap a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, de külföldi forrást és önerőt is felhasználnak még az építkezéshez.

Fotók: Nagy Boglárka