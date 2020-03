Ezért súlyos pénzeket fizethetünk: 7 hiba, amit a legtöbb magyar autóvásárló elkövet

Ahogy a portál írja, nem csak az újak, de a használt autók is rettenetesen pörögnek Magyarországon. Tavaly is több tízezer kocsi cserélt gazdát, illetve rengeteg használtat hoztak be az országba külföldről - a KSH friss adatai szerint tavaly csak az utolsó negyedévben 38 ezer használt gépjárművet helyeztek itthon forgalomba elsőként. Jelenleg is több mint 101 ezer használt járgányt hirdetnek a legnagyobb hazai portálon, bőven lehet válogatnia annak, aki lecserélné az autóját. Ám sokan sokan még az alapvető szabályokkal sincsenek tisztában, a hibákért pedig súlyosan megfizetnek - szó szerint.

Várkonyi Gábor autópiaci szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy az emberek fejében még mindig rengeteg téves információ kering:

Egy csomó marketing bullshit van, amit érdemes lenne lazábban, értelmesebben kezelni: ilyen például, hogy a hibrid mindig gazdaságos, a dízel mindig rossz. Mindenki vizsgálja meg, hogy mire használná az autóját, ennek alapján döntsön vásárláskor. Nincsenek ilyen, minden élethelyzetre ráhúzható, általános igazságok: a dízel is tud kifejezetten okos döntés lenni, a hibrid pedig rossz választás, annak függvényében, hogy mire használjuk az autónkat

- magyarázta a szakértő.

Éppen ezért a Pénzcentrum összegyűjtötte a magyar autóvásrlók leggyakoribb melléfogásait, hogy legalább te ne ess bele a csapdákba. Ezek alapján a következőkre kell odafigyelni:

Ameddig a takaród ér

Az első, de inkább nulladik melléfogás, mindennek alfája és omegája: a pénz. Az átlag magyar autóvásárló igényeit nagyjából úgy lehetne összegezni, hogy legyen olcsó, de jó a kocsi, amire nulla forintot kell költeni, de azért lehet mutogatni a haveroknak, szomszédnak, rokonoknak. Sokan ennek érdekében igyekeznek annyira kicentizni a pénzügyi kérdést, amennyire csak lehet, ami felér egy anyagi öngyilkossággal.

Ha összesen kétmillió forintot szánsz autóvásárlásra, abból nem következik egyenesen az, hogy kétmilliós értékhatárig válogathatsz! Ennek kapcsán Várkonyi Gábor is arról beszélt, hogy a magyar autóvásárlóra továbbra is jellemző, hogy eggyel nagyobb autót vesz, mint amit meg tud engedni magának:

Alapvetően ott szokott elcsúszni a dolog, hogy sokan azt gondolják: egy mai autó olyan megbízható lesz 8-10 éves korában, mint a 15 évvel ezelőtti modellek. Nem kalkulálnak olyan bonyolultabb javításokkal, amelyeket a modern autókon akkor is el kell végezni, ha az ember nem átverés áldozata lesz, hanem egyszerűen egy-egy drágább rész tönkremegy. Bonyolult autókat vásárolnak az emberek, abba bele sem gondolnak, hogy ezek milyen hosszabb távú költségcsapdákat rejtenek magukban

- mondja a szakértő.

Mint fentebb említettük, jellemzően olyan autókat keresnek a vevők, amelyekre keveset kell költeni a megvásárláson kívü. Ilyen használt kocsi viszont nemigen létezik: legalább az olajat és a vezérlést illik lecseréltetni (ha nem láncos motorral szerelt autót veszünk), ami már magában is súlyos tétel.

És akkor még nem mentél el a hivatalba elintézni az adminisztrációt: új forgalmi, új törzskönyv, átírás. Mielőtt elmész ügyintézni, mindenképpen meg kell csináltatnod az eredetiségvizsgálatot, ugyanis ennek az igazolása nélkül nem írják át az autót. Az már alku kérdése, hogy ezt ki fizeti, de általában a vevőt terheli a költség. A vizsgálat ára 17 és 20 ezer forint között mozog, ez függ a gépkocsi motorjának hengerűrtartalmától. A gépjárműátírás díja több tételből tevődik össze: az új törzskönyv, illetve az új forgalmi darabonként hatezer forint, tehát összesen 12. Emellett a vagyonszerzési illetéket is ekkor kell befizetni, ennek díja a gépjármű kora és a teljesítménye alapján számolandó.

Szóval, a lényeg: mindig számolj rá a vételárra legalább 200 ezer forintot, mire mindent elintézel.

Erre figyelj, ha hitelhez nyúlsz

Nem ördögtől való a meglévő pénzedet kiegészíteni egy kölcsönnel, hogy beleférjen a keretbe egy jobb, fiatalabb járgány. Ám itt is nagyon körültekintően kell eljárni. Nem muszáj egyből a lízingre gondolni, egy személyi kölcsön sokszor praktikusabb lehet, hiszen ahhoz nem kell önerő sem.

Az óra megszállotja vagy

Oké, az tény, hogy egy használt autónál a vételáron kívül legtöbbször a másik számszerűsíthető dolog az a kilométeróra állása. A legtöbb magyar vásárló nem szereti, ha "sok kilométer van az autóban", korábbi cikkünkben egy autókereskedő is arról beszélt, hogy ha a "lélektani határ fölött van" a kilométer, akkor a legtöbben már zárják is be a hirdetést, de úgy, hogy a böngészési előzményekből is kitörlik. Pedig ha azt vesszük, hogy egy átlagos magyar sofőr évente kb. 15-20 ezret megy, akkor egy tízenéves autónál inkább annak kéne gyanúsabbnak lennie, ha az óra állása távol van a 200 ezertől.

A csalók is tudják, hogy mennyi az annyi, ha kilométerről van szó, és nem restek visszatekerni az órákat - jellemzően a külföldről hozott autókban - a vásárlók lélektani határának közelébe. Itt is érvényes az élet számos más területén alkalmazandó ökölszabály: ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem igaz. Ha irreálisnak gondolod a kilométert, nyugodt szívvel kérdezd le az autó adatait a BM rendszeréből - ez ingyen van, és sok bosszúságtól óvod meg magad. Az autópiaci szakértő szerint azért mostanában már javult a helyzet az országban.

Némileg reálisabb az elvárás, mint pár évvel ezelőtt. Már a 200 ezer kilométeres autóktól sem feltétlenül ijednek meg a vásárlók. Nyilván vannak még múltban élő emberek, akik azt gondolják, hogy valóban 100 ezer kilométer van egy 15 éves autóban. De azért valamiféle világosság szép lassan gyúlik a fejekben: ez többek között annak is köszönhető, hogy a hatóságok is elkezdték nézni az óraállásokat, ingyen le lehet kérni az adatokat, ami messze nem 100 százalékig biztos, de Magyarországon újonnan üzembe helyezett autónál már valamiféle indikációt jelent. Ma már bőségesen látni olyan hirdetéseket, amelyekben 8-10 éves autóknál 300 ezer, vagy több kilométeres futást adnak meg - ez egy évtizede még nem igazán volt jellemző

- vázolta Várkonyi Gábor, aki arra is emlékeztetett, hogy a hazai adatbázisban a külföldről behozott autók adatai nincsenek benne. Ez az egyik a legnagyobb gond, nagyon sok a kintről behozott, tekert órás autó.

A fél világot kizárod

Sokan teljes autógyártó nemzeteket zárnak ki a listájukból, mert hát a szomszéd is mondta, hogy "a francia autó az hulladék, japánt kell venni mer' az jó!" Várkonyi Gábor is megerősítette, sokan ennek fényében keresgélnek:

A népi hiedelmek velünk élnek, de én óva intenék bárkit is, hogy ilyen szemléletben lássa a világot. Ezek azok a tényezők, amelyek alul- vagy éppen túláraznak egy-egy típust. Az okos ember tájékozódik, nem feltétlen hallgat a népi bölcsességekre, ha jól akar járni

- mondja a szakember, aki úgy véli, érdemes a Honda-Toyota-Suzuki-tengelytől elvonatkoztatni, alaposan utánajárni: minden gyártónak vannak jobb és rosszabb korszakai, modelljei, nem lehet kategórikusan kimondani, hogy minden francia vagy angol autó pocsék, ahogyan a márkákat sem lehet ilyen formában beskatulyázni.

Vannak olyan autók, amelyek tendenciózusan többe kerülnek, mint amit érnek. Itt főleg az öregebb japán autókra gondolok: az állomány messze nem olyan jó állapotú, mint amilyennek az emberek gondolják. 1-1,5 millió forintért egy normális, szívóbenzines japán autót venni elég nagy kihívás a magyar autópiacon. Miközben olyan típusokból, amiket a vásárló inkább elkerül, egészen jó állapotú és tartós darabokat lehet ennyiért venni

- példálózott Várkonyi Gábor.

A papírok

Oké, az autót magát már megnézted, mindenképpen szentelj időt a dokumentumokra is: például ellenőzini kell, hogy egyáltalán ahhoz az autóhoz tartozik-e a meglévő szervízkönyv (ezt az alvázszám alapján tudod megnézni), megvan-e benne minden oldal - össze is lehet vetni az esetlegesen meglévő szervizszámlákkal. A törzskönyvben szereplő adatokat is érdemes összevetni a valósággal, mert ha itt van gond, akkor az átírásnál is lehetnek bajok, az pedig már nem játék.

Ha megtaláltad, ne vacillálj

Ahogy a portál írja, a cikk megjelenésekor több mint 110 ezer hirdetés futott a legnagyobb portálon, de ha csak bizonyos paraméterekkel rednelkező kocsik érdekelnek, akkor már igencsak leszűkül a választék. Ne hidd, hogy más nem keres hasonló járműveket, a jobb állapotú, és/vagy olcsóbb példányok hamar elkelnek.

Érdemes rendszeresen - mondjuk minden nap - figyelni a friss hirdetéseket, egyfelől azért, mert hátha felkerül egy olyan autó, ami megfelel az igényeidnek, másrészt pedig tisztában leszel az árakkal is. Így könnyebben kiszúrod, ha esetleg olcsóbban felkerülne egy példány.

