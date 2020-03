Egy álom válik valóra Nagykörűn: lombkoronasétányt építenek a Tisza-parton

Lombkoronasétány épül nyolc méter magasan a nagykörűi Tisza-parton. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei település polgármestere, Túri Tibor elmondása szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert több mint 200 millió forintból megvalósuló beruházás idén októberre készülhet el.

Évtizedes álmuk válik valóra, a térség többi településével összefogva szeretnének vonzó programokat kínálni a látogatóknak.

A mintegy 400 méter hosszú lombkoronasétány a gáttöltés és a kishajókikötő között épül az ártéri erdőben nyolc méter magasan, így a Tisza ingadozó vízállása nem befolyásolja majd a nyitvatartást. Étterem is létesül és lefedik a szabadtéri színpadot. További terveik között szerepel játszótér, szabadtéri társasjátékpark, csillagvizsgáló és egy egyszerűbb kalandpark kialakítása is.

Nagykörűt egyébként az ország cseresznyéskertjeként is emlegetik, ami nem is csoda: bőséges terméssel, a virágzás idején pedig fantasztikus látvánnyal várja a kirándulókat. "A téli naplemente felejthetetlen látvány a cseresznyéskert valamelyik magasabb pontjáról, tavasszal hintón járhatják be a vendégek a virágpompába öltözött gyümölcsöst, nyáron roskadoznak a fák a világ egyetlen szív alakú gyümölcse, a cseresznye tűz piros termése alatt, és az ősz mesés színekkel festi be a kerteket", írják róla a falu honlapján.

