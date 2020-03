Újítások a vasútnál: így vonatozhatsz a koronavírus-járvány idején biztonságosan

A koronavírus okozta rendkívüli helyzetben a MÁV-START-nak is kiemelt célja a fizikai érintkezések minimálisra szorítása. A jegyértékesítési rendszerének már tervezéskor az egyik alapja volt az elektronikus jegyek alkalmazása. Fontos, hogy lehetőség szerint minél többen használjanak online menetjegyet vagy bérletét, ezzel csökkentve a vírus terjedésének kockázatát.

A vasúttársaság továbbra is hangsúlyosan kéri az utasokat, hogy a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását.

Az elektronikus és érintésmentes jegyvásárlás követelményeinek a vasúttársaság jegyértékesítő rendszere maradéktalanul megfelel. A rendszer fontos része például a mobiltelefonos applikáció (MÁV App), amivel jegyet és bérletet is képesek vásárolni az utasok. Az alkalmazás elérhető Android és iPhone készülékeken egyaránt. Az alkalmazást nagyjából 295 ezren használják, és ez a szám naponta 200-300 fővel bővült. A felhasználók naponta átlagosan 20 ezer jegyet vagy elektronikus bérletet vásároltak online.

A vonatokon, a fedélzeti jegyvásárláskor is lehetőség van az érintésmentes bankkártyás fizetésre, mert minden jegyvizsgáló mobil POS terminállal van felszerelve. Ezt a jegyvizsgálótól megvásárolt jegyet is hozzá lehet rendelni az eSZIG-hez, tisztán mobil eszközökkel, érintésmentesen. A jegyvásárláson túl a fedélzeti jegyellenőrzés is érintésmentesen, mobil eszközzel történik, az utas mobiltelefonjának vagy eSZIG-jének elektronikus leolvasásával. Így a szolgálatot teljesítő jegyvizsgáló és az utasok közti kontaktus is kizárható, ráadásul a MÁV fedélzeti rendszere az elektronikus BKK termékek ellenőrzésére is alkalmas az elővárosi vonatokon és a HÉV szerelvényeken.

Mobilappban megvásárolt termékek visszaváltása és áruk visszatérítése elektronikusan, a mobilalkalmazásban kezdeményezhető. A MÁV internetes jegyértékesítési felülete, az Elvira is teljeskörű online jegyvásárlást biztosít: a megvásárolt jegy PDF formában mobiltelefonra letölthető, azt a fedélzeten elektronikusan érintésmentesen képes a jegyvizsgáló ellenőrizni.

Címlapkép: Getty Images