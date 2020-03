Maradj otton: hiába a jó idő, erre kér a Magyar Természetjáró Szövetség is

MTSZ Országos Központ közleménye:

Bár mi „békeidőben” aktív kikapcsolódásra igyekszünk buzdítani mindenkit, a koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetben nekünk is az a felelősségünk, hogy felhívjuk a figyelmet a járványügyi intézkedések betartásának fontosságára. A természet megvár. Éppen ezért most mi is azt szeretnénk kérni, hogy saját és embertársai érdekében mindenki maradjon otthon, és a tartalmainkat a kanapén olvasgatva, egyelőre csak virtuálisan folytassa az ország felfedezését.



Ehhez tovább fogunk közölni cikkeket az oldalainkon mert egyrészt utazni gondolatban is jó, másrészt ilyenkor van idő elmenteni azokat az izgalmas helyeket, amelyekre majd a járvány lecsengése után érdemes lesz ellátogatni. Addig is mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánunk!