Útfelújítás kezdődik: mutatjuk, mely vonalat modernizálják

A társaság tájékoztatása szerint a mintegy 560 millió forintból megvalósuló beruházás során a burkolat mellett Bajnán az Ugrató-patak hídját is felújítják. A munkálatok sebességkorlátozás és jelzőőrös forgalomirányítás mellett zajlanak, várhatóan június közepéig.

A térség számára kiemelt fejlesztésről van szó, amelyet korábban a lakók és a polgármesterek is kértek. Ívkorrekcióra is sor kerül, így biztonságosabb lesz a közlekedés az útszakaszon. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból közeljövőben Bajna belterületi útjait is felújítják

- idézték a közleményben a térség országgyűlési képviselője, Völner Pál nyilatkozatát.

A burkolat, a padka és a híd felújítását követően a szakemberek új forgalomtechnikai elemeket is kihelyeznek és új burkolati jeleket festenek fel.

Címlapkép: Getty Images