Többnyelvű jelzésekkel üzennek a külföldieknek: hemzseg a szemét az összekötő út mentén

Táblákat készíttetett a maroslelei önkormányzat a Makó és Maroslele közötti út mentén elhelyezett szemétgyűjtő konténerekhez, ez utóbbiakra pedig figyelmeztető matricákat

- számolt be a portálnak Drimba Tibor, a falu polgármestere. Mint mondta, az út, illetve a vele párhuzamosan futó kerékpárút mentén rendeszersen felhalmozódik a szemét. Elsősorban a sztrádára, illetve onnan visszafelé tartó külföldi autósok szabadulnak meg ott fölös terhüktől.

Még tavaly kibéreltek két konténert és februárban ki is helyezték őket a kritikus pontokra. A konténereket havonta egyszer ürítik, darabját ötezerért. Ennek költségét a maroslelei önkormányzat vállalta. A falu polgármestere beszámolt arról is, hogy a konténerek mellé kihelyzésre kerültek még piktogramos táblák is, valamint a szemétgyűjtőkre ragasztott matricák is. Ezeken magyar, román, né­­met és angol nyelven kérik az arra járókat, oda helyezzék el hulladékukat.

