Becsatlakoznak a járvány elleni védekezésbe: új fertőtlenítőszer kapható az OMV kutakon

Az új termék az OMV Hungária, Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.-vel kötött együttműködésnek eredménye, ami piacra kerülése előtt természetesen az összes előírt vizsgálaton átesett. Az alkohol alapú fertőtlenítő használatra kész változatban kerül a kutakra. Hígítás nélkül a tenyérre önthető, s egyáltalán nem igényel öblítést sem.

A fertőtlenítőszer forgalmazásának megkezdéséért nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk, mivel ezzel is hozzá kívánunk járulni a jelenlegei járványügyi helyzet normalizálásához, javításához. Ez most minden felelősen gondolkodó vállalat alapvető érdeke. Nem is lehet kérdés, hogy a mostani körülmények között munkatársaink, partnereink és vásárlóink mellett a lakosság általános egészsége védelmében is lépéseket kell tennünk

– mondta Balogh Tibor, az OMV Hungária ügyvezető igazgatója.

Azzal, hogy a töltőállomásokon megjelenik az új termék, az OMV azon kevés hálózatok egyike lesz Magyarországon, ahol a fertőtlenítőszert kereskedelmi áruként tartják a kínálatban.

A fertőtlenítők 0,5 literes kiszerelésben, 1799 forintért kerülnek ki a töltőállomások polcaira. A termékek országszerte 163 OMV töltőállomáson érhetőek el. A kézfertőtlenítők mellett a budapesti töltőállomásokon már megtalálhatóak a 10 darabos kiszerelésű, egyszer használatos szájmaszkok is, hamarosan pedig a teljes hálózatban beszerezhetővé válnak.

Címlapkép: Getty Images

